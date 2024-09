Thấy nguy cơ sạt lở đất, trưởng thôn đưa 115 người lên núi lánh nạn

Tối 12/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà, Lào Cai), cho biết do phát hiện nguy cơ sạt lở, 17 hộ với 115 người dân thôn Kho Vàng đã di chuyển lên một ngọn núi cao. Đến nay, các hộ dân vẫn an toàn.

Theo ông Tuấn, vào ngày 9/9, khi phát hiện nguy cơ sạt lở trên địa bàn thôn Kho Vàng, trưởng thôn đã vận động 115 người dân nói trên dời thôn, di chuyển lên một điểm cách thôn khoảng 1km để dựng lán tránh trú tạm thời.

"Trưởng thôn Kho Vàng nằm trong nhóm phòng chống lụt bão của xã, trước khi xảy ra bão lũ địa phương đã nhắn tin tuyên truyền đến các thôn bản. Vì vậy, khi thấy có nguy cơ sạt lở cao, trưởng thôn đã chủ động di dời người dân", ông Tuấn cho biết.

Do ảnh hưởng của mưa lũ gây sạt lở nhiều tuyến đường và mất sóng điện thoại để liên lạc với người dân nên đến sáng 11/9, công an xã, chính quyền phải di chuyển 15 km đường sạt lở, mới tiếp cận được địa bàn thôn và tìm đến nơi người dân lánh nạn.

Sau khi tìm được người dân, chính quyền xã đã cử lực lượng chức năng vận chuyển lương thực lên hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, hướng dẫn nhân dân phương án phòng, chống thiên tai. Hiện, người dân vẫn sẽ tiếp tục ở lại điểm tránh trú ngụ.

Theo Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Bắc Hà, trong đợt mưa lũ vừa qua, tại thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu) xảy ra sạt lở đất làm 3 người mất tích, 2 người bị thương, lũ cuốn trôi hoàn toàn 5 ngôi nhà.

