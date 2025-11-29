Nghệ sĩ Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Ngày 29/11, NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, trở thành nghệ sĩ đầu tiên của Nhà hát Chèo Quân đội đạt học vị này.

Tối 29/11, giảng viên Minh Nguyệt - vợ NSND Tự Long - bày tỏ niềm tự hào khi chồng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu. Cô cho biết đây là cột mốc đặc biệt ý nghĩa, khép lại hành trình nghiên cứu dài hơi và ghi dấu nỗ lực bền bỉ của nam nghệ sĩ.

“Một ngày thật đáng nhớ để ghi dấu trong cuộc đời, một hành trình thật sự tự hào và xứng đáng ghi nhận. Chúc mừng Nhà hát Chèo Quân đội có tiến sĩ đầu tiên với một luận án ý nghĩa và có tính đóng góp rất lớn, cũng như sự tri ân đến chiếu chèo của người lính, người chiến sĩ - nghệ sĩ”, Minh Nguyệt chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo thông tin, NSND Tự Long là nghệ sĩ đầu tiên của Nhà hát Chèo Quân đội đạt học vị tiến sĩ. Buổi bảo vệ của Tự Long có gia đình và NSND Xuân Bắc tới chúc mừng.

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè, học trò và đồng nghiệp đã để lại lời nhắn chúc mừng, bày tỏ ngưỡng mộ trước thành quả của NSND Tự Long.

NSND Tự Long hiện là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.

NSND Tự Long sinh năm 1973 tại Bắc Ninh, là một trong những gương mặt nổi bật của nghệ thuật chèo và hài kịch phía Bắc. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh theo học Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và gia nhập Nhà hát Chèo Quân đội. Với phong độ ổn định và hàng loạt huy chương từ các hội diễn chuyên nghiệp, Tự Long được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015.

Bên cạnh chèo truyền thống, Tự Long được đông đảo khán giả biết đến qua các chương trình truyền hình như Gặp nhau cuối tuần, Táo Quân, Ơn giời cậu đây rồi!, trở thành một trong những nghệ sĩ hài quen thuộc của màn ảnh nhỏ.

Cuối năm 2024, anh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Năm 2025, vở diễn do anh chỉ đạo đã giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Chèo toàn quốc.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2024–2025, NSND Tự Long còn tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật của chương trình.