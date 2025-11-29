Jessica Alba gợi cảm bên bạn trai

Theo Page Six, nữ diễn viên Jessica Alba gây chú ý khi chia sẻ ảnh thân mật với bạn trai Danny Ramirez trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Trên Instagram cá nhân, minh tinh 44 tuổi đăng tải khoảnh khắc diện bikini dây khoe vóc dáng săn chắc bên tài tử Captain Marvel trên bãi biển, thu hút nhiều bình luận từ người hâm mộ.
Nữ diễn viên cũng đăng kèm hình ảnh bên ba con Honor (17 tuổi), Haven (14 tuổi) và Hayes (7 tuổi), cùng lời nhắn: “Biết ơn, biết ơn, biết ơn… nhất là những tâm hồn nhỏ bé khiến cuộc sống tôi sáng hơn mỗi ngày”.
Khoảnh khắc ngọt ngào của Alba và Ramirez nhanh chóng nhận được sự chú ý. Một số người hâm mộ nhận xét cả hai “hài hòa và đẹp đôi”. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên công khai thể hiện tình cảm với bạn trai trên mạng xã hội.
Jessica Alba đăng bức ảnh chụp cùng Ramirez lên Instagram. Ảnh: @jessicaalba
Jessica Alba được cho là bắt đầu hẹn hò Danny Ramirez từ tháng 7. Tuy nhiên, cặp đôi đã bị bắt gặp hôn nhau trong buổi hẹn hò tại London hồi tháng 5. Hè vừa qua, cả hai xuất hiện bên nhau tại Cancún, trước khi cùng dự US Open với cha của Alba vào tháng 9 và dự thảm đỏ Liên hoan phim Mill Valley vào tháng trước. Gần đây, họ tiếp tục sánh đôi tại sự kiện Baby2Baby Gala ở Los Angeles.
Về đời tư, Jessica Alba thông báo chia tay nhà sản xuất Cash Warren hồi tháng 1/2025 và nộp đơn ly hôn vào tháng 2/2025 sau 16 năm gắn bó. Cặp đôi có ba con chung và được cho là đã thống nhất các nguyên tắc rõ ràng trong việc hẹn hò sau ly hôn, đặc biệt liên quan đến việc giới thiệu người mới với con cái. Trong khi đó, Warren cho biết anh “vui cho” Alba khi cô bắt đầu mối quan hệ mới với Ramirez.
Jessica Alba, sinh năm 1981, là diễn viên người Mỹ nổi tiếng từ đầu những năm 2000. Cô tạo dấu ấn mạnh mẽ qua vai diễn trong loạt phim Dark Angel, nhận đề cử Quả cầu Vàng và bước lên hàng ngôi sao trẻ của Hollywood. Trên màn ảnh rộng, Alba tiếp tục khẳng định tên tuổi với các tác phẩm ăn khách như Honey, Sin City, Fantastic Four và nhiều bộ phim hành động – giải trí khác.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.