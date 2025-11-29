Jessica Alba gợi cảm bên bạn trai

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Jessica Alba gây chú ý khi đăng ảnh cùng bạn trai Danny Ramirez. Hình ảnh nữ diễn viên khoe vóc dáng săn chắc thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Theo Page Six, nữ diễn viên Jessica Alba gây chú ý khi chia sẻ ảnh thân mật với bạn trai Danny Ramirez trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Trên Instagram cá nhân, minh tinh 44 tuổi đăng tải khoảnh khắc diện bikini dây khoe vóc dáng săn chắc bên tài tử Captain Marvel trên bãi biển, thu hút nhiều bình luận từ người hâm mộ.

Nữ diễn viên cũng đăng kèm hình ảnh bên ba con Honor (17 tuổi), Haven (14 tuổi) và Hayes (7 tuổi), cùng lời nhắn: “Biết ơn, biết ơn, biết ơn… nhất là những tâm hồn nhỏ bé khiến cuộc sống tôi sáng hơn mỗi ngày”.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Alba và Ramirez nhanh chóng nhận được sự chú ý. Một số người hâm mộ nhận xét cả hai “hài hòa và đẹp đôi”. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên công khai thể hiện tình cảm với bạn trai trên mạng xã hội.

Jessica Alba anh 1Jessica Alba anh 2

Jessica Alba đăng bức ảnh chụp cùng Ramirez lên Instagram. Ảnh: @jessicaalba

Jessica Alba được cho là bắt đầu hẹn hò Danny Ramirez từ tháng 7. Tuy nhiên, cặp đôi đã bị bắt gặp hôn nhau trong buổi hẹn hò tại London hồi tháng 5. Hè vừa qua, cả hai xuất hiện bên nhau tại Cancún, trước khi cùng dự US Open với cha của Alba vào tháng 9 và dự thảm đỏ Liên hoan phim Mill Valley vào tháng trước. Gần đây, họ tiếp tục sánh đôi tại sự kiện Baby2Baby Gala ở Los Angeles.

Về đời tư, Jessica Alba thông báo chia tay nhà sản xuất Cash Warren hồi tháng 1/2025 và nộp đơn ly hôn vào tháng 2/2025 sau 16 năm gắn bó. Cặp đôi có ba con chung và được cho là đã thống nhất các nguyên tắc rõ ràng trong việc hẹn hò sau ly hôn, đặc biệt liên quan đến việc giới thiệu người mới với con cái. Trong khi đó, Warren cho biết anh “vui cho” Alba khi cô bắt đầu mối quan hệ mới với Ramirez.

Jessica Alba, sinh năm 1981, là diễn viên người Mỹ nổi tiếng từ đầu những năm 2000. Cô tạo dấu ấn mạnh mẽ qua vai diễn trong loạt phim Dark Angel, nhận đề cử Quả cầu Vàng và bước lên hàng ngôi sao trẻ của Hollywood. Trên màn ảnh rộng, Alba tiếp tục khẳng định tên tuổi với các tác phẩm ăn khách như Honey, Sin City, Fantastic Four và nhiều bộ phim hành động – giải trí khác.

