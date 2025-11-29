Kỳ Duyên gây bàn tán

Kỳ Duyên mới đây chia sẻ về người yêu cũ trong một chương trình, từ đó dẫn đến những bàn tán trên mạng xã hội.

Trong một game show mới đây, Kỳ Duyên chia sẻ trong lúc nóng giận từng đập tay vào tường để tránh làm người yêu cũ bị thương. Hoa hậu không nhắc đích danh người yêu cũ là ai, song động thái này gây bàn tán trên mạng xã hội. Trong đó, một số tài khoản mạng lại nhắc tên Minh Triệu, bởi trước đây họ vướng tin hẹn hò.

Sau đó, Minh Triệu viết trong kênh thông báo cá nhân: “Thôi cho xin, không có ai động tay vô tường vì tôi hết mấy bạn ơi. Tự bình luận, rồi tự đồn đoán, thất đức nha. Suốt ngày cứ gửi link vớ vẩn, trẻ trâu. Rảnh lắm sao trời”.

Kỳ Duyên gây chú ý. Ảnh: FBNV.

Cô tiếp tục: “Tôi thấy nó ảnh hưởng đạo đức của tôi khi có sự hiểu lầm. Nó cũng kỳ quá so với tuổi tôi. Tiến thoái lưỡng nan nên tôi chia sẻ ở đây với những người thân thiết”.

Chiều 29/11, Kỳ Duyên có động thái đính chính trên các trang cá nhân của cô. Cô viết: "Sau khi xem chương trình AI, khai thật đi bạn đã yêu bao nhiêu người? Tôi trước nha: 5. Vậy cả 5 người này đều được gọi là người yêu cũ phải không". Kỳ Duyên cũng bình luận thêm: "Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu".

Kỳ Duyên từng có khoảng thời gian dài gắn bó với Minh Triệu. Sau khoảng 6 năm gắn bó, tới tháng 3/2024, thông tin cả hai rạn nứt, không còn nhận công việc chung lan truyền trên mạng xã hội.

Kể từ đó đến nay, Kỳ Duyên và Minh Triệu không còn đồng hành trong các hoạt động, sự kiện giải trí. Cả hai thỉnh thoảng cũng bị réo tên những nghi vấn, bàn tán.

Tháng 5, Minh Triệu lên tiếng chia sẻ không còn liên quan tới bất cứ câu chuyện tình cảm cá nhân nào nên mong cộng đồng mạng ngừng nghi vấn, so sánh.

“Triệu xin chia sẻ cảm giác không hề dễ chịu khi cứ thỉnh thoảng vì câu chuyện tình cảm (dù thật hay không) ở đâu đâu, có nhiều thông tin lên đồng loạt như thể Triệu liên đới tới. Có thể bạn thắc mắc tại sao không ngừng lướt mạng nhưng tôi cần làm việc. Có nhiều bạn bình luận ‘thương Triệu’ hoặc chỉ trích ai khác. Nó ảnh hưởng tới nguồn năng lượng tích cực ở Triệu”, cô bày tỏ.

Minh Triệu cho biết thêm cô đang ổn định cuộc sống với nguồn năng lượng tích cực. Do đó, cô hy vọng người hâm mộ chỉ lan truyền những khoảnh khắc vui vẻ, tích cực.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi là sinh viên năm nhất. Cô cũng giành giải phụ Người đẹp Biển. Sau khi đăng quang, hoa hậu vướng nhiều tranh luận khác nhau. Cô giành vương miện ở Miss Universe Vietnam, đi thi Miss Universe 2024 ở Mexico nhưng dừng chân ở top 30.