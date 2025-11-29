Kim Yoo Jung mất trí nhớ tạm thời

Kim Yoo Jung chia sẻ trong quá trình quay "Dear X", cô đã trải qua nhiều cảnh phim sốc đến mức mất trí nhớ tạm thời.

Tờ Spotvnews đưa tin Kim Yoo Jung mới đây chia sẻ về vai diễn mới trong bộ phim Dear X.

Trong phim, Kim Yoo Jung thể hiện thành công nhân vật mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Đây là dạng nhân vật hoàn toàn mới, cho thấy một khía cạnh khác biệt của Kim Yoo Jung.

Chia sẻ về vai diễn, Kim Yoo Jung tiết lộ: "Tôi cảm thấy vui vì mọi người xung quanh đã đón nhận. Họ viết cho tôi nhiều nhận xét và tôi đang đọc chúng thật kỹ. Thật tuyệt khi thấy mọi người nói rằng nhân vật đã được thể hiện tốt. Khi nói đến các tác phẩm được chuyển thể từ webtoon, tôi có nhiều lo lắng. Trong webtoon, Baek Ah Jin là nhân vật rất mạnh mẽ. Do đó, tôi thấy may mắn khi cả người hâm mộ của tác phẩm gốc và những người xem mới đều công nhận".

Kim Yoo Jung gần đây được chú ý nhờ vai diễn trong bộ phim Dear X. Ảnh: MHN Sports.

Theo Kim Yoo Jung, ban đầu cô rất lo lắng khi nhận vai Bae Ah Jin. Nữ diễn viên đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để giữ vững sự tập trung và kiên định khi thể hiện nhân vật này. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của ê-kíp sản xuất và các đồng nghiệp, nữ diễn viên hoàn thành tốt các cảnh phim.

Đảm nhận một nhân vật có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp, ngôi sao sinh năm 1999 thừa nhận nhiều lúc cô bị cuốn vào trạng thái nhân vật, đặc biệt trong những cảnh quay cực đoan. Nữ diễn nhập tâm đến nỗi không thể thoát ra ngay cả khi đạo diễn đã hô “cắt”.

“Sau khi quay xong, tôi thường giật mình khi nhìn vào màn hình. Có những cảnh tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, cứ như thể bị mất trí nhớ ngắn hạn vậy. Có nhiều phân cảnh khiến cảm xúc của tôi thật sự bị sốc. Người ta nói khi bị sốc, chúng ta thường quên mất ký ức về khoảnh khắc đó. Tôi nghĩ mình đã trải qua nhiều cảm xúc như vậy khi quay bộ phim này. Có nhiều cảnh khiến tôi ngạc nhiên đến mức tự hỏi: 'Liệu mình có làm điều gì tệ đến vậy không?'", cô kể.

Dear X kể về nữ diễn viên nổi tiếng Baek Ah Jin mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Cô có quá khứ bị bạo hành gia đình. Sau đó, cô sẵn sàng làm mọi việc, kể cả thao túng những người xung quanh để đạt được mục đích.

Bộ phim được yêu thích ngay khi ra mắt. Theo FlixPatrol, một trang web xếp hạng OTT toàn cầu, vào 23/11, Dear X đã đứng đầu trên Viki tại Mỹ trong 3 tuần liên tiếp và đứng đầu Disney+ tại Nhật Bản.