Hiểu Về Các Chu Kỳ Thần Số Học
Các con số trong Thần Số Học vận hành theo một chu kỳ nhất định trong cuộc đời mỗi người, giống như một chiếc "la bàn thời gian" giúp chúng ta định hướng hành trình phát triển của mình theo từng giai đoạn.
Ý Nghĩa Của Người Mang Nhóm Số Lẻ Trong Thần Số Học
Trong Thần Số Học, các con số đơn được chia thành hai nhóm: Số Chẵn và Số Lẻ. Mỗi nhóm mang đặc trưng năng lượng riêng, và người có nhóm số lẻ mang năng lượng chuyển động, có xu hướng tạo ra thay đổi và truyền cảm hứng.
Tìm hiểu về thần số học như một lời mời gọi người đọc bước vào thế giới của những con số - nơi mà dữ liệu cá nhân như ngày sinh và tên gọi có thể được giải mã để hiểu về bản chất và sứ mệnh của mình.