Thần số học

Ý nghĩa của người mang nhóm số chẵn trong thần số học

  • Chủ nhật, 10/8/2025 07:00 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Trong Thần số học, các con số đơn được chia thành hai nhóm: Số Chẵn và Số Lẻ. Mỗi nhóm mang đặc trưng năng lượng riêng, và người mang nhóm số chẵn thường thể hiện năng lượng ổn định, thực tế và có xu hướng xây dựng nền tảng vững chắc trong cuộc sống. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

Hiểu Về Các Chu Kỳ Thần Số Học

07:00 08/08/2025

Các con số trong Thần Số Học vận hành theo một chu kỳ nhất định trong cuộc đời mỗi người, giống như một chiếc “la bàn thời gian” giúp chúng ta định hướng hành trình phát triển của mình theo từng giai đoạn. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

Ý Nghĩa Của Người Mang Nhóm Số Lẻ Trong Thần Số Học

07:00 08/08/2025

Trong Thần Số Học, các con số đơn được chia thành hai nhóm: Số Chẵn và Số Lẻ. Mỗi nhóm mang đặc trưng năng lượng riêng, và người có nhóm số lẻ mang năng lượng chuyển động, có xu hướng tạo ra thay đổi và truyền cảm hứng. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

Hiểu về thần số học

07:00 08/08/2025

Tìm hiểu về thần số học như một lời mời gọi người đọc bước vào thế giới của những con số - nơi mà dữ liệu cá nhân như ngày sinh và tên gọi có thể được giải mã để hiểu về bản chất và sứ mệnh của mình. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

