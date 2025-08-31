Cải Tổ

Cải tổ trong suy thoái không chỉ là hành động sống còn, mà còn là cơ hội để tái cấu trúc doanh nghiệp một cách bền vững. Những công ty thành công thường ít dựa vào sa thải mà tập trung vào cải tiến hoạt động và chiến lược dài hạn. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!