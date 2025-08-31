Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HBR - Quản lý trong bối cảnh suy thoái

Nắm bắt lợi thế trong suy thoái

  • Chủ nhật, 31/8/2025 11:00 (GMT+7)
Suy thoái không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để tái tạo, đổi mới và vượt lên. Doanh nghiệp cần phản ứng sớm nhưng không hoảng loạn, tận dụng sai lầm của đối thủ; đầu tư có chiến lược trong khủng hoảng và Tái tạo mô hình hoạt động. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

Nắm bắt lợi thế trong suy thoái

11:00 29/08/2025

Cải Tổ

11:00 29/08/2025

Cải tổ trong suy thoái không chỉ là hành động sống còn, mà còn là cơ hội để tái cấu trúc doanh nghiệp một cách bền vững. Những công ty thành công thường ít dựa vào sa thải mà tập trung vào cải tiến hoạt động và chiến lược dài hạn. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

