Nắm bắt lợi thế trong suy thoái
HBR - Quản lý trong bối cảnh suy thoái
Nắm bắt lợi thế trong suy thoái
Suy thoái không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để tái tạo, đổi mới và vượt lên. Doanh nghiệp cần phản ứng sớm nhưng không hoảng loạn, tận dụng sai lầm của đối thủ; đầu tư có chiến lược trong khủng hoảng và Tái tạo mô hình hoạt động. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!
Cải tổ trong suy thoái không chỉ là hành động sống còn, mà còn là cơ hội để tái cấu trúc doanh nghiệp một cách bền vững. Những công ty thành công thường ít dựa vào sa thải mà tập trung vào cải tiến hoạt động và chiến lược dài hạn. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!