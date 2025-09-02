Sống Sót Qua Suy Thoái
HBR - Quản lý trong bối cảnh suy thoái
Thời điểm tốt nhất để thực hiện những thay đổi chính nhằm củng cố công ty trong thời kỳ suy thoái là trước khi suy thoái ập đến, cụ thể là loại bỏ đòn bẩy nợ; cấu trúc tổ chức ít tập trung quyền lực và có tính phân quyền cao; đầu tư vào công nghệ.
Nắm bắt lợi thế trong suy thoái
Suy thoái không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để tái tạo, đổi mới và vượt lên. Doanh nghiệp cần phản ứng sớm nhưng không hoảng loạn, tận dụng sai lầm của đối thủ; đầu tư có chiến lược trong khủng hoảng và Tái tạo mô hình hoạt động.
Cải tổ trong suy thoái không chỉ là hành động sống còn, mà còn là cơ hội để tái cấu trúc doanh nghiệp một cách bền vững. Những công ty thành công thường ít dựa vào sa thải mà tập trung vào cải tiến hoạt động và chiến lược dài hạn.