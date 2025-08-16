Ngày trở lại cảm xúc của Icardi

Mauro Icardi đánh dấu sự trở lại sau 281 ngày vắng mặt vì chấn thương dây chằng chéo trước, bằng bàn thắng trong trận đấu đầu tiên cho Galatasaray tại Süper Lig mùa giải 2025/26.

Mauro Icardi trở lại ngoạn mục sau chấn thương.

Rạng sáng 16/8, Icardi ghi bàn ở phút 87, ấn định chiến thắng 3-0 cho Galatasaray trước Fatih Karagümrük, mở đầu mùa giải mới đầy ấn tượng. Sau khi ghi bàn, chân sút người Argentina không giấu sự xúc động, tri ân đến các CĐV Galatasaray.

Icardi từng dính chấn thương nghiêm trọng – đứt dây chằng chéo trước và tổn thương sụn chêm ở đầu gối phải – trong trận đấu của Galatasaray trước Tottenham Hotspur tại UEFA Europa League vào ngày 7/11/2024.

Chấn thương xảy ra khi Icardi cố gắng gây áp lực lên thủ môn Tottenham, dẫn đến động tác gối không tự nhiên khiến anh phải rời sân trên cáng. Kết quả MRI tại bệnh viện xác nhận chấn thương nghiêm trọng, buộc Icardi phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu gần một năm.

Thậm chí, các bác sĩ lo ngại chân sút 32 tuổi khó trở lại phong độ đỉnh cao. Tuy nhiên, sự trở lại của Icardi là cú hích lớn cho Galatasaray, đội đang dẫn đầu giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa này (Süper Lig).

Nhà đương kim vô địch Thổ Nhĩ Kỳ đang có khởi đầu hoàn hảo từ đầu mùa khi toàn thắng cả hai vòng đầu, ghi 6 bàn và chưa để lọt lưới lần nào.