Ngày điên rồ của Messi

Messi trải qua trận đấu khó khăn nhất từ đầu World Cup 2026 khi đụng độ Ai Cập với lối chơi phản công khó chịu. Trong 2/3 thời gian thi đấu, siêu sao người Argentina gặp nhiều khó khăn trước đội hình được tổ chức tốt của đối thủ.

Ngay phút 21, Messi gây thất vọng khi sút hỏng 11 m, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Argentina. Đây là lần thứ hai M10 đá hỏng phạt đền tại World Cup 2026 (trước đó là trong trận gặp Áo).

Messi và đồng đội trải qua một tiếng thi đấu đầy khó khăn trước Ai Cập. Argentina thậm chí còn để đối thủ dẫn trước 2-0, đối diện nguy cơ phải dừng chân ngay vòng 16 đội tại giải năm nay.

Tuy nhiên, Messi vẫn biết cách tỏa sáng như thường lệ để giúp Argentina vượt khó. Phút 79, M10 kiến tạo để Cristian Romero rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, trước khi chính anh ghi bàn gỡ hòa 2-2 đầy cảm xúc chỉ ít phút sau đó.

Sau bàn gỡ hòa của Messi, CĐV Argentina vỡ òa cảm xúc nhờ pha lập công nâng tỷ số lên 3-2 của Enzo Fernandez ở cuối hiệp hai. Đại diện Nam Mỹ tạo nên màn ngược dòng kịch tính nhất từ đầu World Cup 2026.

Sau khi trận đấu khép lại, Messi bật khóc vì vui sướng. Trong thời khắc khó khăn nhất, khi Argentina đối diện nguy cơ bị loại, M10 đã lên tiếng đúng lúc.

Các đồng đội tri ân Messi sau chiến thắng nghẹt thở. Đối thủ của Argentina tại vòng tứ kết là đội thắng trong cặp đấu giữa Colombia và Thụy Sĩ.

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