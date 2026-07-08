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Thể thao World Cup 2026

Ngày điên rồ của Messi

  • Thứ tư, 8/7/2026 05:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lionel Messi sút hỏng phạt đền nhưng vẫn kịp mang về một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 3-2 của Argentina trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 khuya 7/7.

Siêu phẩm của Messi giúp Argentina cân bằng tỷ số 2-2 trước Ai Cập Rạng sáng 8/7, Lionel Messi có pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới Ai Cập gỡ hòa 2-2 cho Argentina ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
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Messi trải qua trận đấu khó khăn nhất từ đầu World Cup 2026 khi đụng độ Ai Cập với lối chơi phản công khó chịu. Trong 2/3 thời gian thi đấu, siêu sao người Argentina gặp nhiều khó khăn trước đội hình được tổ chức tốt của đối thủ.
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Ngay phút 21, Messi gây thất vọng khi sút hỏng 11 m, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Argentina. Đây là lần thứ hai M10 đá hỏng phạt đền tại World Cup 2026 (trước đó là trong trận gặp Áo).
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Messi và đồng đội trải qua một tiếng thi đấu đầy khó khăn trước Ai Cập. Argentina thậm chí còn để đối thủ dẫn trước 2-0, đối diện nguy cơ phải dừng chân ngay vòng 16 đội tại giải năm nay.
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Tuy nhiên, Messi vẫn biết cách tỏa sáng như thường lệ để giúp Argentina vượt khó. Phút 79, M10 kiến tạo để Cristian Romero rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, trước khi chính anh ghi bàn gỡ hòa 2-2 đầy cảm xúc chỉ ít phút sau đó.
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Bàn thắng vào lưới Ai Cập giúp Messi tạo thêm cột mốc mới. Theo Opta, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn 6 trận liên tiếp tại vòng knock-out World Cup.

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Sau bàn gỡ hòa của Messi, CĐV Argentina vỡ òa cảm xúc nhờ pha lập công nâng tỷ số lên 3-2 của Enzo Fernandez ở cuối hiệp hai. Đại diện Nam Mỹ tạo nên màn ngược dòng kịch tính nhất từ đầu World Cup 2026.
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Sau khi trận đấu khép lại, Messi bật khóc vì vui sướng. Trong thời khắc khó khăn nhất, khi Argentina đối diện nguy cơ bị loại, M10 đã lên tiếng đúng lúc.
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Các đồng đội tri ân Messi sau chiến thắng nghẹt thở. Đối thủ của Argentina tại vòng tứ kết là đội thắng trong cặp đấu giữa Colombia và Thụy Sĩ.

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6 giờ trước 01:14 8/7/2026

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Siêu sao Lionel Messi không giấu được những giọt nước mắt sau màn lội ngược dòng nghẹt thở của Argentina trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 8/7.

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17 phút trước 06:33 8/7/2026

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Tỏa sáng giúp Argentina hạ Ai Cập, Lionel Messi chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử vừa ghi bàn vừa kiến tạo tại vòng loại trực tiếp của World Cup.

Duy Luân

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