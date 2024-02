Ngày 29 Tết của sao Việt

Chiều 29 Tết, Diễm My 9X khoe thành quả dọn dẹp nhà cửa, cặm cụi cắm hoa và sắp xếp trái cây đón năm mới Giáp Thìn. Năm đầu làm vợ doanh nhân Vinh Nguyễn, diễn viên đi siêu thị sắm sửa, tự tay chọn mua hoa, bánh, mứt... từ sớm. Theo chia sẻ, sau đám cưới, Diễm My không sống cùng gia đình chồng mà ở biệt thự cạnh bên. Ảnh: Diem My.