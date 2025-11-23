Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân

  • Chủ nhật, 23/11/2025 11:30 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung, cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra.

Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng chi viện cho các địa phương bị ảnh hưởng để ổn định công tác khám, chữa bệnh; phối hợp tiếp cận các khu vực bị chia cắt nhằm hỗ trợ y tế khi có yêu cầu. Ảnh: Lương Vĩnh Long Nhật.

Báo cáo với Thủ tướng tại cuộc họp khẩn trực tuyến về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đã ban hành 2 công điện chỉ đạo các Sở Y tế chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Bộ yêu cầu tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung, cấp cứu người bị nạn; phối hợp với các lực lượng địa phương để tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt nhằm hỗ trợ y tế kịp thời; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế trong quá trình tham gia ứng phó thiên tai.

Ngành Y tế chủ động triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau khi lũ rút theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; không sử dụng thực phẩm không an toàn, nguồn nước ô nhiễm.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng chi viện cho các địa phương bị ảnh hưởng để ổn định công tác khám, chữa bệnh; phối hợp tiếp cận các khu vực bị chia cắt nhằm hỗ trợ y tế khi có yêu cầu.

Bo Y te anh 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Ngành Y tế sẽ chủ động triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau khi lũ rút. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lũ tại Trung Bộ; duy trì chế độ trực chỉ huy, điều hành công tác phòng chống thiên tai 24/24; bám sát hiện trường tại các tỉnh, thành phố để phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ khắc phục thiệt hại. Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý đường bộ IV hỗ trợ 5.000 rọ đá cho Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Trong lĩnh vực đường bộ, Bộ đã cử các đoàn công tác đến hiện trường tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng để kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn. Các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức ứng trực 24/24, kịp thời huy động lực lượng, vật tư, thiết bị để ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Trong lĩnh vực đường sắt, đến 6h00 ngày 23/11/2025, mưa lớn tại Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa khiến tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh tê liệt. Ngành đường sắt đã ngừng chạy 41 đoàn tàu khách; thiệt hại 5,3 tỷ đồng tiền hàng hóa; hơn 17.750 vé phải hoàn trả. Nhiều tàu khách, tàu hàng phải dừng đỗ dọc tuyến.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết Bộ đã khẩn trương trình Thủ tướng quyết định sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương để hỗ trợ khẩn cấp; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, lương thực và chỉ đạo các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp địa phương hỗ trợ kịp thời nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng cấp 1.310 tỷ đồng cho 4 địa phương: Đắk Lắk 380 tỷ, Gia Lai 480 tỷ, Khánh Hòa 250 tỷ và Lâm Đồng 200 tỷ. Bộ cũng đã xuất cấp nhiều vật tư dự trữ quốc gia gồm: 1 bộ xuồng cao tốc DT3; 6.000 phao tròn cứu sinh; 2.000 áo phao cứu sinh; 30 bè nhẹ cứu sinh; 3 bộ máy phát điện (2 bộ loại 30 KVA, 1 bộ loại 50 KVA); 2 bộ máy khoan phá bê tông; 3 bộ máy bơm nước chữa cháy; 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ cho tỉnh Khánh Hòa…

Lê Bảo / Sức Khỏe Đời Sống

