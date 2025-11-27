Ngành Y khoa điểm chuẩn kỷ lục, được siết chặt bằng kỳ thi quốc gia

Yêu cầu chuẩn hóa đào tạo y khoa đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, đặc biệt sau khẳng định quan trọng từ Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình: "Chỉ có trường y mới được đào tạo bác sĩ".

Sinh viên Đại học Y Hà Nội trong một lễ tốt nghiệp. Ảnh: NTCC.

Định hướng này nhằm siết chặt chất lượng nguồn nhân lực y tế, khắc phục những bất cập kéo dài trong hệ thống đào tạo hiện nay. Mức độ cạnh tranh khốc liệt tại đầu vào của ngành Y những năm gần đây đã cho thấy sự cần thiết của việc chuẩn hóa này.

Các kỳ tuyển sinh gần đây cho thấy ngành Y khoa duy trì mức độ cạnh tranh khốc liệt. Để có cơ hội trúng tuyển các ngành đào tạo bác sĩ tại các trường đại học y khoa hàng đầu, thí sinh cần đạt mức điểm ấn tượng, dao động 8-9,4 điểm/môn cho tổ hợp xét tuyển.

Trong kỳ tuyển sinh năm 2025, khoảng cách điểm chuẩn ngành bác sĩ có sự chênh lệch rõ rệt, nhưng đều duy trì ở mức cao kỷ lục tại các trường uy tín. Học viện Quân y đã giữ vị trí dẫn đầu với mức tuyệt đối 30/30 điểm cho một tổ hợp xét tuyển, áp dụng với thí sinh nữ khu vực phía bắc và chỉ tuyển 8 người.

Các trường y khoa hàng đầu cả nước cũng có mức điểm chuẩn cao ngất ngưởng. Cụ thể, Đại học Y Hà Nội có điểm chuẩn là 28,13 điểm; tiếp đến là Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (27,43 điểm); Đại học Y Dược TP.HCM (27,34 điểm). Các trường y khoa khác cũng duy trì mức điểm trên 25. Mức điểm chuẩn cao cho thấy ngành Y khoa vẫn là một trong những ngành có chất lượng đầu vào cao nhất cả nước.

Việc siết chặt chất lượng được thực hiện toàn diện, bắt đầu từ điều kiện đào tạo theo định hướng của Chính phủ và Bộ Y tế về "chỉ có trường y mới được đào tạo bác sĩ".

Quy định này là giải pháp căn cơ nhằm khắc phục tình trạng nhiều trường đại học đa ngành, chưa đủ điều kiện lâm sàng, vẫn mở ngành y. Các trường đào tạo bác sĩ phải đáp ứng hệ thống điều kiện nghiêm ngặt về giảng viên, cơ sở vật chất, và quan trọng nhất là phải có bệnh viện thực hành (bệnh viện giảng dạy) hoặc ký kết hợp tác chặt chẽ với bệnh viện đạt chuẩn để sinh viên được thực hành lâm sàng đầy đủ.

Cùng với siết chặt đầu vào, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) 2023 thiết lập chốt chặn an toàn ở đầu ra thông qua kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề quốc gia do Hội đồng Y khoa Quốc gia tổ chức.

Theo lý giải chính thức từ Bộ Y tế về luật, cơ chế này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng người hành nghề: "Việc tổ chức thi đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là một giải pháp căn cơ, là một chốt chặn an toàn để bảo vệ sức khỏe nhân dân; đồng thời cũng là động lực để các cơ sở đào tạo y khoa phải nâng cao chất lượng đào tạo. Theo quy định, tấm bằng đại học chỉ còn là điều kiện để dự thi, không phải là giấy phép hành nghề".

Chức danh bác sĩ là đối tượng đầu tiên sẽ áp dụng kiểm tra đánh giá năng lực từ ngày 1/1/2027. Việc siết chặt toàn diện này thể hiện sự quyết tâm cao của ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng nhân lực, phục vụ tốt hơn cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.