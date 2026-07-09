Ngành văn hóa chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị KPI

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiều giải pháp về chuyển đổi số, phát triển dữ liệu báo chí, công nghiệp văn hóa và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm cũng được đưa ra.

Chiều 9/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026.

Đổi mới tư duy quản lý

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh khẳng định bối cảnh mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với toàn ngành, đó là phải đổi mới tư duy quản lý, nâng cao chất lượng thể chế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện và tạo chuyển biến thực chất trong từng lĩnh vực công tác.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Dương Triều.

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ cho biết công tác chỉ đạo được triển khai theo hướng kiến tạo, phục vụ, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý hành chính” sang “quản trị KPI” lấy hiệu quả, chất lượng kết quả đầu ra làm thước đo.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đạt nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực du lịch tiếp tục là điểm sáng khi Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được triển khai hiệu quả, thể thao thành tích cao có nhiều khởi sắc, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí ghi nhận nhiều sản phẩm sáng tạo mới.

Đến nay, trong tổng số 128 nhiệm vụ được giao, Bộ đã hoàn thành 7 nhiệm vụ; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 7 nhiệm vụ; 114 nhiệm vụ còn lại đang được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai đúng lộ trình.

Dữ liệu báo chí là tài nguyên chiến lược

Tại hội nghị, các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi về các giải pháp mới, mô hình hiệu quả và những kiến nghị cụ thể để đóng góp cho sự phát triển của ngành.

Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí - trình bày tham luận về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, kiến tạo không gian phát triển mới cho báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số và triển khai các quy định mới của Luật Báo chí năm 2025.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc phát biểu tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 của Bộ VHTTDL. Ảnh: Dương Triều.

Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh báo chí cần được phát triển theo mô hình đa nền tảng, lấy công nghệ và dữ liệu làm nền tảng, lấy nội dung chính thống làm giá trị cốt lõi và lấy công chúng làm trung tâm.

"Việc hình thành nền tảng số báo chí quốc gia và hạ tầng dữ liệu báo chí quốc gia sẽ tạo điều kiện để các cơ quan báo chí nâng cao năng lực sản xuất, phân phối và đo lường hiệu quả nội dung.

Dữ liệu báo chí cần được coi là tài nguyên chiến lược, phục vụ quản trị, phân tích nhu cầu công chúng, phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hình thành các dịch vụ báo chí mới. Làm chủ dữ liệu cũng chính là làm chủ năng lực cạnh tranh của báo chí trong tương lai", ông Lưu Đình Phúc nhấn mạnh.

Ở nội dung phát triển công nghiệp văn hóa, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập kiêm CEO DatVietVAC - bàn về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa đóng góp vào tăng trưởng hai con số từ góc nhìn doanh nghiệp.

Ông Đinh Bá Thành nêu nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: Dương Triều.

Nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong phát triển công nghiệp văn hóa, ông Đinh Bá Thành cho rằng cần có cơ chế thẩm định 360 độ để lựa chọn những doanh nghiệp văn hóa tư nhân có tiềm năng, tiệm cận mức vốn hóa một tỷ USD.

Bộ tiêu chí được đề xuất nhằm xác định các doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt ngành và tạo động lực hình thành "kỳ lân" văn hóa gồm: sản xuất và sở hữu nội dung có IP dựa trên sáng tạo nguyên bản, ứng dụng công nghệ và phát triển tài sản số trong chuỗi giá trị nội dung, đạt doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng /năm và hoạt động trên 30% các ngành công nghiệp văn hóa...

Đại biểu từ Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành, đại diện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Bộ VHTTDL sẽ tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó có hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng phát triển mới cho ngành, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người Việt Nam toàn diện, phát huy sức mạnh nội sinh của dân tộc, phát huy vai trò của văn hóa, thể thao và du lịch, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, nâng cao hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Ảnh: Dương Triều

Đồng thời, lãnh đạo Bộ VHTTDL nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và phát triển dữ liệu ngành, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận xã hội và sức mạnh phối hợp của toàn ngành.