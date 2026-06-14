Bộ Văn hóa yêu cầu siết xử lý sách lậu

Đoàn Liên ngành Trung ương đề nghị các địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý hành vi nhân bản, in lậu, phát tán trái phép các xuất bản phẩm đã bị thu hồi.

Năm 2021, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị chuyên môn phát hiện và bắt giữ hàng nghìn đầu sách in lậu. Ảnh: VOV.

Ngày 12/6, Đoàn Liên ngành phòng, chống các hành vi vi phạm trong hoạt động in và lợi dụng hoạt động in để sản xuất hàng giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành văn bản đề nghị Đội Liên ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý việc nhân bản, in lậu, phát tán trái phép một số xuất bản phẩm đã bị thu hồi.

Theo văn bản, gần đây, một số xuất bản phẩm đã bị cơ quan có thẩm quyền quyết định dừng phát hành và thu hồi theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình, cơ quan chức năng cho rằng không loại trừ khả năng các xuất bản phẩm này tiếp tục bị nhân bản, in lậu và phát tán dưới nhiều hình thức.

Đoàn Liên ngành nhận định việc tiếp tục nhân bản, in lậu, phát tán các xuất bản phẩm đã bị thu hồi không chỉ làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động xuất bản mà còn cản trở việc thực thi quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Hành vi này cũng tiềm ẩn nguy cơ lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa lành mạnh, an ninh văn hóa, tư tưởng và trật tự, an toàn xã hội.

Xưởng in 12.000 cuốn sách lậu ở Củ Chi, TP.HCM bị công an tạm giữ năm 2023. Ảnh: CACC.

Để kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm, Đoàn Liên ngành đề nghị các địa phương chủ động nắm tình hình; tăng cường rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi nhân bản, in lậu, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và phát tán trái phép các xuất bản phẩm đã bị thu hồi trên địa bàn quản lý.

Công tác kiểm tra được yêu cầu tập trung vào các cơ sở in, cơ sở phát hành, kho chứa hàng và các kênh kinh doanh trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, các Đội Liên ngành cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong trao đổi thông tin, xác minh và xử lý vụ việc. Những trường hợp có tính chất phức tạp hoặc có dấu hiệu tổ chức in lậu, phát tán trên phạm vi liên tỉnh phải được báo cáo kịp thời về Đoàn Liên ngành Trung ương.