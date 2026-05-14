Ngành học chỉ một trường ở Việt Nam đào tạo, không lo thất nghiệp

Quản lý hoạt động bay là ngành đào tạo gắn trực tiếp với việc khai thác và điều hành hoạt động bay. Ở Việt Nam, chỉ duy nhất Học viện Hàng không Việt Nam đang đào tạo ngành này.

Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam. Ảnh: VAA.

Giữa hàng chục ngành học mới xuất hiện mỗi năm, Quản lý hoạt động bay vẫn là một trong những ngành đặc thù và ít người biết tại Việt Nam. Đây là lĩnh vực đào tạo nhân sự phục vụ trực tiếp cho công tác khai thác, điều hành, kiểm soát và bảo đảm an toàn cho các chuyến bay dân dụng.

Hiện nay, ở Việt Nam, chỉ duy nhất Học viện Hàng không Việt Nam đào tạo ngành này bậc đại học.

Cơ hội việc làm rộng mở

Theo thông tin từ Học viện Hàng không Việt Nam, Quản lý hoạt động bay là ngành đào tạo sinh viên trở thành kỹ sư quản lý hoạt động bay; quản lý, điều hành hoạt động bay dân dụng, đảm bảo an toàn, điều hòa cho việc cất và hạ cánh của các chuyến bay, giám sát trung tâm bay theo các phương pháp và chính sách đã ban hành, đưa ra những chỉ dẫn cần thiết cho việc cất cánh và hạ cánh.

Hiện nay, nhu cầu nhân lực ngành Quản lý hoạt động bay tương đối lớn. Theo quy hoạch, đến năm 2030 - thời điểm sinh viên nhập học năm 2026 chuẩn bị tốt nghiệp - Việt Nam sẽ có 30 cảng hàng không, gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không quốc nội. Tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống này dự kiến tăng lên 33 cảng hàng không.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Quản lý hoạt động bay có thể làm kiểm soát viên không lưu, trực tiếp tham gia công tác điều hành bay tại các cơ sở điều hành bay: Kiểm soát tại sân, trung tâm kiểm soát tiếp cận, trung tâm kiểm soát đường dài.

Các em cũng có cơ hội làm việc tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), với các vị trí như chuyên viên Ban Không Lưu, chuyên viên Ban An Toàn chất lượng và An ninh, nhân viên thông báo tin tức hàng không, nhân viên thiết kế phương thức bay...

Bên cạnh đó, sinh viên có thể đảm nhận các công việc: Cán bộ nghiên cứu, giảng viên; làm việc tại các bộ, ngành có lĩnh vực đòi hỏi chuyên ngành Quản lý hoạt động bay, chuyên ngành về Hàng không dân dụng.

Công trường sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Điểm chuẩn luôn thuộc top cao nhất

Với ngành Quản lý hoạt động bay, Học viện Hàng không Việt Nam sẽ đào tạo 4 chuyên ngành/chương trình, bao gồm Quản lý hoạt động bay (tiếng Việt), Quản lý hoạt động bay (tiếng Anh), Hệ thống kỹ thuật quản lý bay, Quản lý và khai thác bay.

Thời gian đào tạo là 5 năm, nhận bằng kỹ sư Quản lý hoạt động bay sau khi tốt nghiệp.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, 5 năm gần đây, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Quản lý hoạt động luôn đạt mức điểm chuẩn cao nhất của trường.

Năm ngoái, chương trình Quản lý hoạt động bay (học bằng tiếng Anh) và Quản lý và khai thác bay (học bằng Tiếng Anh) lấy tới 27 điểm. Nếu không có điểm cộng, thí sinh phải đạt ít nhất 9 điểm/môn mới trúng tuyển.

Điểm chuẩn các chuyên ngành/chương trình thuộc ngành Quản lý hoạt động bay 5 năm qua (xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT) như sau:

Tên ngành đào tạo 2021 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Quản lý hoạt động bay 26,3 23,3 24,2 25,5 25 Hệ thống kỹ thuật quản lý bay - - - - 25 Quản lý hoạt động bay (học bằng tiếng Anh) - - - 26 27 Quản lý và khai thác bay (học bằng Tiếng Anh) - - - 26 27

Năm 2026, ngành Quản lý hoạt động bay dự kiến tuyển 230 chỉ tiêu. Năm phương thức xét tuyển bao gồm:

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) là 20 điểm.

Xét học bạ 3 năm THPT, điểm sàn 22 điểm.

Xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, điểm sàn lần lượt là 85/150 và 650/1.200.

Xét chứng chỉ SAT (điểm sàn 1.230/1.500), ACT (điểm sàn 25/36 điểm), IB (điểm sàn 32/42 điểm).

Xét tuyển thẳng.

Trường chấp nhận quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm môn Ngoại ngữ, cụ thể như sau:

Dự kiến học phí học kỳ I năm 2026-2027 là 20,35 triệu đồng.