Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ngán ngẩm với Van Dijk

  • Thứ năm, 4/12/2025 06:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trung vệ Virgil van Dijk vướng chỉ trích vì mắc sai lầm trong bàn thua duy nhất của Liverpool trước Sunderland ở vòng 14 Premier League rạng sáng 4/12.

Van Dijk sa sút phong độ. Ảnh: Reuters.

Phút 67 trên sân Anfield, Van Dijk lóng ngóng chuyền bóng thẳng vào chân một cầu thủ Sunderland trước vùng cấm. Cầu thủ đội khách phối hợp nhịp nhàng trước khi Chemsdine Talbi tung cú sút xa uy lực làm tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số trận đấu.

Ở tình huống này, Van Dijk không chỉ chuyền hỏng mà còn tỏ ra bị động khi đối thủ dứt điểm. Thay vì dâng cao gây sức ép, trung vệ người Hà Lan lại quay lưng về phía bóng, tạo điều kiện cho Sunderland ghi bàn.

Khoảnh khắc sai lầm của Van Dijk lập tức khiến anh hứng chịu chỉ trích trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: “Lại là màn quay lưng với đối thủ, Van Dijk đang làm cái gì vậy?” CĐV khác nhận xét: “Không còn là Van Dijk chắc chắn mà chúng ta từng thấy". Một người hâm mộ khác bình luận: “Đây là lý do Liverpool sa sút mùa này".

Đây đã là sai lầm thứ hai chỉ trong vòng một tuần của Van Dijk. Hôm 27/11, trung vệ này để bóng chạm tay trong vùng cấm, khiến Liverpool bị thổi phạt đền ở trận gặp PSV tại Champions League. Đó cũng là quả phạt đền thứ ba mà Van Dijk khiến Liverpool phải nhận ở mùa giải này — con số hiếm cầu thủ nào tại Premier League “sánh” kịp.

Trận hòa 1-1 trước Sunderland khiến Liverpool đứng thứ 8 tại Premier League sau 14 vòng đấu, kém top 5 đúng 1 điểm.

Đội trẻ MU huỷ diệt Liverpool 7-0 Tối 29/11 (giờ Hà Nội), JJ Gabriel lập hat-trick giúp U18 MU đè bẹp U18 Liverpool tới 7 bàn không gỡ thuộc giải Premier League lứa trẻ.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Van Dijk Van Dijk liverpool

    Đọc tiếp

    Salah tiep tuc du bi, Arne Slot noi gi? hinh anh

    Salah tiếp tục dự bị, Arne Slot nói gì?

    2 giờ trước 05:47 4/12/2025

    0

    Salah một lần nữa không góp mặt trong đội hình xuất phát của Liverpool gặp Sunderland, và HLV Arne Slot đã lên tiếng giải thích lựa chọn gây tranh cãi này trước trận đấu rạng sáng 4/12.

    Cu soc chan thuong voi Arsenal hinh anh

    Cú sốc chấn thương với Arsenal

    2 giờ trước 06:05 4/12/2025

    0

    Arsenal hứng chịu thêm hàng loạt ca chấn thương sau chiến thắng 2-0 trước Brentford ở vòng 14 Premier League rạng sáng 4/12.

    VAR gay tranh cai du doi hinh anh

    VAR gây tranh cãi dữ dội

    2 giờ trước 06:01 4/12/2025

    0

    Công nghệ VAR gây tranh cãi vì mất hơn 5 phút để xác định pha việt vị được cho là rõ ràng ở trận Wolves gặp Nottingham Forest thuộc vòng 14 Premier League rạng sáng 4/12.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý