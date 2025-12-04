Ngán ngẩm với Van Dijk

Trung vệ Virgil van Dijk vướng chỉ trích vì mắc sai lầm trong bàn thua duy nhất của Liverpool trước Sunderland ở vòng 14 Premier League rạng sáng 4/12.

Van Dijk sa sút phong độ. Ảnh: Reuters.

Phút 67 trên sân Anfield, Van Dijk lóng ngóng chuyền bóng thẳng vào chân một cầu thủ Sunderland trước vùng cấm. Cầu thủ đội khách phối hợp nhịp nhàng trước khi Chemsdine Talbi tung cú sút xa uy lực làm tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số trận đấu.

Ở tình huống này, Van Dijk không chỉ chuyền hỏng mà còn tỏ ra bị động khi đối thủ dứt điểm. Thay vì dâng cao gây sức ép, trung vệ người Hà Lan lại quay lưng về phía bóng, tạo điều kiện cho Sunderland ghi bàn.

Khoảnh khắc sai lầm của Van Dijk lập tức khiến anh hứng chịu chỉ trích trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: “Lại là màn quay lưng với đối thủ, Van Dijk đang làm cái gì vậy?” CĐV khác nhận xét: “Không còn là Van Dijk chắc chắn mà chúng ta từng thấy". Một người hâm mộ khác bình luận: “Đây là lý do Liverpool sa sút mùa này".

Đây đã là sai lầm thứ hai chỉ trong vòng một tuần của Van Dijk. Hôm 27/11, trung vệ này để bóng chạm tay trong vùng cấm, khiến Liverpool bị thổi phạt đền ở trận gặp PSV tại Champions League. Đó cũng là quả phạt đền thứ ba mà Van Dijk khiến Liverpool phải nhận ở mùa giải này — con số hiếm cầu thủ nào tại Premier League “sánh” kịp.

Trận hòa 1-1 trước Sunderland khiến Liverpool đứng thứ 8 tại Premier League sau 14 vòng đấu, kém top 5 đúng 1 điểm.

