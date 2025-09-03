Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngân hàng Quốc gia Australia mở văn phòng mới tại Hà Nội

  • Thứ tư, 3/9/2025 19:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngân hàng Quốc gia Australia đã khai trương văn phòng đổi mới sáng tạo rộng 2.500 m2 tại Hà Nội.

Văn phòng mới của NAB tại Hà Nội rộng khoảng 2.500 m2, đặt tại tòa nhà Capital Place (29 Liễu Giai). Ảnh: EPA.

Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) vừa khai trương văn phòng đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, sau cơ sở đầu tiên ở TP.HCM.

Văn phòng mới có diện tích khoảng 2.500 m2, đặt tại tòa nhà Capital Place (29 Liễu Giai). Đây sẽ là nơi làm việc của các kỹ sư phát triển phần mềm, thiết kế số, khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu...

Bà Trần Minh Hạnh, Tổng giám đốc NAB Innovation Centre Vietnam, cho biết không gian làm việc được lấy cảm hứng từ các văn phòng hiện đại và tiện ích nhất của NAB tại Melbourne, Sydney (Australia), nhằm thúc đẩy sáng tạo, hợp tác và gắn kết.

NAB Innovation Centre Vietnam được thành lập từ năm 2019. Sau hơn 5 năm, trung tâm hiện có hơn 2.160 nhân sự, đa phần là kỹ sư công nghệ. NAB cho biết sẽ tiếp tục mở rộng tuyển dụng trong thời gian tới.

Ngân hàng Quốc gia Australia hiện được xem là một trong những nhà đầu tư tư nhân lớn của Australia tại Việt Nam. Hoạt động mở rộng văn phòng tại Hà Nội thể hiện cam kết lâu dài của ngân hàng trong lĩnh vực sáng tạo, công nghệ và phát triển nhân tài.

