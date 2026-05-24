Ngân hàng phát cảnh báo về thủ đoạn lừa chuyển tiền tinh vi mới

Các ngân hàng cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động, giả mạo số điện thoại và ứng dụng độc hại để chiếm đoạt tài khoản, tiền.

Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP. Ảnh: VietABank.

LPBank vừa phát cảnh báo tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động gia tăng với nhiều chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản và tài khoản ngân hàng. Các đối tượng xấu thường giả danh nhân viên tuyển dụng đi Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… đăng tin trên mạng xã hội với mức lương hấp dẫn để dụ dỗ người lao động.

Sau khi tạo lòng tin, kẻ gian yêu cầu gửi giấy tờ cá nhân, chuyển tiền làm hồ sơ hoặc cài ứng dụng lạ để đánh cắp thông tin ngân hàng. Nhiều nạn nhân đã bị lừa hàng trăm triệu đồng.

LPBank khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho cá nhân qua mạng xã hội, không cài ứng dụng không rõ nguồn gốc và chỉ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp xuất khẩu lao động được cấp phép.

Không chỉ LPBank, VPBank cũng đã phát cảnh báo gần đây trên không gian mạng xuất hiện các ứng dụng điện thoại nguy hiểm cho phép kẻ gian thực hiện hành vi mạo danh số điện thoại (Voice Phishing) với kịch bản tinh vi, có khả năng mạo danh bất kỳ số điện thoại và giọng nói nào để lừa đảo người dùng smartphone.

Cụ thể, kẻ gian dùng các ứng dụng gọi điện qua giao thức Internet (VoIP) với các tính năng Fake Caller ID - tùy chỉnh hiển thị bất kỳ số điện thoại nào trên màn hình người nhận.

Nếu trùng với các số điện thoại đã được người dùng lưu tên sẵn trong máy thì cuộc gọi sẽ hiển thị tên đã lưu: có thể là số hotline các công ty, tổ chức như ngân hàng, hoặc số người thân trong danh bạ.

Tính năng biến đổi âm thanh, tích hợp tính năng thay đổi tone giọng (nam/nữ, già/trẻ) và tạo tiếng ồn giả lập (tiếng còi hú cảnh sát, tiếng văn phòng náo nhiệt, âm thanh đường phố) để tăng độ tin cậy.

Kịch bản thao túng sẽ là thúc giục, đe dọa hoặc thông báo sự cố khẩn cấp để chiếm đoạt thông tin. Khi đó, kẻ gian sẽ giả danh ngân hàng, cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền vào "tài khoản tạm giữ", đăng ký tham gia các chương trình khuyến mại, nâng hạn mức thẻ tín dụng để thực hiện giao dịch bằng thẻ tín dụng của khách hàng.

Đối tượng lừa đảo cũng có thể đánh cắp thông tin, thu thập CCCD, số thẻ, thông tin sinh trắc học, mã OTP, user đăng nhập, mật khẩu…; giả danh cơ quan chức năng để dẫn dụ cài đặt các ứng dụng lạ chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa.

Vì vậy, VPBank khuyến nghị khách hàng cần cảnh giác cao độ với các cuộc gọi có tính chất thúc giục, đe dọa hoặc yêu cầu giữ bí mật cuộc gọi. Không tin tưởng tuyệt đối vào caller ID - số hiển thị trên màn hình hoàn toàn có thể bị làm giả.