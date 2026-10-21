Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Ngân hàng OCB có Tổng giám đốc mới

  • Thứ tư, 21/10/2026 20:32 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Ngân hàng Phương Đông bổ nhiệm ông Dương Đức Hùng làm Tổng giám đốc từ ngày 26/10, sau hơn 4 tháng giao chuyên gia người nước ngoài giữ quyền điều hành.

Tân Tổng giám đốc OCB có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ảnh: OCB.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Dương Đức Hùng giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 26/10. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức trong và ngoài nước.

Ông Hùng tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Katholieke Universiteit Leuven (Bỉ).

Trước khi gia nhập OCB, ông có thời gian giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Hong Leong. Ông cũng từng là thành viên Ban điều hành, Giám đốc Chuyển đổi tại Techcombank và Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ tại ANZ Việt Nam.

Cùng với quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, OCB giao ông Chris Shayan giữ chức Giám đốc điều hành phụ trách chuyển đổi, số hóa và phát triển kinh doanh phân khúc bán lẻ. Ông Chris Shayan là chuyên gia về công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc OCB từ ngày 1/6.

Trước đó, ngày 11/5, OCB thông báo nhận đơn từ nhiệm của ông Phạm Hồng Hải khỏi vị trí Tổng giám đốc. Đến cuối tháng 5, ngân hàng bổ nhiệm ông Chris Shayan làm Quyền Tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 1/6.

Theo OCB, việc kiện toàn nhân sự ban điều hành hiện tại nhằm củng cố năng lực quản trị, kết hợp kinh nghiệm điều hành, công nghệ và khả năng phát triển kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

Về hoạt động kinh doanh, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.470 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản ngân hàng đạt 351.741 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cuối năm 2025; dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 227.554 tỷ đồng, tăng 11%.

Năm nay, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2025.

Cách ngân hàng, doanh nghiệp lớn tăng vốn nghìn tỷ

Trong khi OCB phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ từ 26.631 tỷ lên hơn 30.625 tỷ đồng thì Novaland phát hành gần 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn lên 24.021 tỷ đồng.

10:41 8/6/2026

Con cái các 'ông chủ' ngân hàng dần nắm vị trí quan trọng

Từ ACB, SHB, OCB, TPBank đến Sacombank, ngày càng nhiều gương mặt thuộc thế hệ F2 xuất hiện trong bộ máy quản trị, điều hành các ngân hàng.

19:26 7/6/2026

Một công ty chứng khoán nâng vốn vượt 1 tỷ USD, vượt xa nhiều ngân hàng lớn

Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức, TCBS đã nâng vốn điều lệ lên gần 27.739 tỷ đồng, dẫn đầu ngành chứng khoán và vượt qua nhiều ngân hàng lớn như OCB, Sacombank.

14:35 4/6/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

OCB ngân hàng tổng giám đốc điều hành

    Đọc tiếp

    Sắp có thêm công ty chứng khoán vốn tỷ USD

    Sắp có thêm công ty chứng khoán vốn tỷ USD

    0

    VPBankS dự kiến phát hành gần 844 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 45%, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 27.187 tỷ đồng nếu được cổ đông thông qua.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý