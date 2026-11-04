Ngân hàng Nhà nước sắp hoán đổi ngoại tệ gần 49.000 tỷ

NHNN dự kiến hoán đổi tối đa 2 tỷ USD kỳ hạn 182 ngày, qua đó có thể cung ứng gần 49.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông báo phương án can thiệp thị trường ngoại tệ ngày 6/11 tới thông qua giao dịch hoán đổi USD/VNĐ kỳ hạn 182 ngày, với quy mô tối đa 2 tỷ USD . Tỷ giá mua giao ngay được ấn định ở mức 24.399 đồng/USD, tỷ giá bán kỳ hạn là 24.704 đồng/USD. Ngày giao dịch là 9/11.

Theo phương án, các tổ chức tín dụng bán USD cho NHNN để nhận VNĐ, đồng thời cam kết mua lại lượng ngoại tệ tương ứng khi hợp đồng đáo hạn. Nếu sử dụng hết hạn mức 2 tỷ USD , lượng tiền đồng được cung ứng ban đầu có thể đạt gần 49.000 tỷ đồng và được thu hồi sau 182 ngày. Khối lượng thực tế phụ thuộc vào kết quả giao dịch.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến hoán đổi tối đa 2 tỷ USD kỳ hạn 182 ngày vào hệ thống ngân hàng. Ảnh: VOV.

Điểm đáng chú ý là kỳ hạn hoán đổi được kéo dài lên 182 ngày, tương đương khoảng 6 tháng, trong khi các đợt trước chỉ có kỳ hạn 7-21 ngày. Trong năm 2026, NHNN từng thực hiện hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 21 ngày vào tháng 2, 14 ngày vào tháng 6 và 7 ngày vào tháng 9.

Thời hạn dài hơn giúp các ngân hàng tham gia chủ động nguồn vốn VNĐ trong khoảng 6 tháng, giảm áp lực tìm kiếm nguồn vốn thay thế khi các giao dịch ngắn hạn đáo hạn. Đây cũng là giai đoạn nhu cầu tín dụng, huy động và thanh toán thường tăng cao do yếu tố mùa vụ cuối năm và đầu năm mới.

Một điểm mới khác là điều kiện về dư nợ ngoại tệ trung, dài hạn của tổ chức tín dụng tham gia. Cụ thể, NHNN chỉ thực hiện hoán đổi với các ngân hàng có dư nợ vay nước ngoài trung, dài hạn hoặc trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế với kỳ hạn còn lại từ 12 tháng trở lên.

Khối lượng đăng ký không được vượt quá mức thấp hơn giữa 80% hạn mức phiên can thiệp và tổng dư nợ ngoại tệ đủ điều kiện. Với quy mô 2 tỷ USD , mỗi tổ chức tín dụng được đăng ký tối đa 1,6 tỷ USD . Điều kiện này giúp tập trung nguồn hỗ trợ vào những ngân hàng có nhu cầu và nguồn vốn ngoại tệ phù hợp.

Động thái can thiệp diễn ra trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng có sự phân hóa giữa các kỳ hạn. Phiên 3/11, lãi suất VNĐ qua đêm giảm 1,1%, xuống 3,7%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn một tuần và một tháng lần lượt ở mức 4,3% và 5,5%/năm.

Trước đó, ngày 2/11, lãi suất tham chiếu kỳ hạn ba tháng đạt 7,45%/năm, kỳ hạn sáu tháng là 7,9%/năm và một năm lên tới 8%/năm.

Riêng phiên 3/11, NHNN hút ròng hơn 7.839 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở. Dư nợ lưu hành trên kênh cầm cố đạt hơn 116.380 tỷ đồng , với lãi suất chào thầu 4,5%/năm tại các kỳ hạn 7, 14, 35 và 91 ngày.

Trong bối cảnh đó, giao dịch hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 182 ngày có thể bổ sung nguồn VNĐ với thời hạn dài hơn, giúp các ngân hàng chủ động cân đối thanh khoản. Nếu chi phí hoán đổi đủ cạnh tranh, các tổ chức tín dụng có thể giảm áp lực huy động tiền gửi hoặc vay vốn trên thị trường liên ngân hàng, qua đó góp phần ổn định mặt bằng lãi suất.

Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào khối lượng giao dịch thực tế, số lượng ngân hàng tham gia và khả năng cân đối nguồn vốn của từng tổ chức tín dụng. Chênh lệch 305 đồng giữa tỷ giá giao ngay và kỳ hạn tương đương khoảng 2,51%/năm nếu quy đổi đơn giản theo thời hạn 182 ngày, chưa bao gồm các chi phí liên quan đến huy động và sử dụng USD.