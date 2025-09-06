Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an quản lý thị trường vàng

NHNN cho biết đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định 232 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ để quản lý thị trường vàng. Ảnh: Anh Nguyễn.

Chiều 6/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đã có thông tin về tiến độ thực hiện các quy định tại Nghị định 232/2025 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Cụ thể, theo Phó thống đốc, Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã được Chính phủ ban hành, trong đó có quy định NHNN cấp phép cho các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đủ điều kiện thực hiện các hoạt động liên quan tới sản xuất, kinh doanh vàng.

Các hoạt động này bao gồm sản xuất vàng miếng, kinh doanh mua bán vàng miếng, và sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. Trong đó, các doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan.

Đối với việc cấp phép sản xuất vàng miếng, Nghị định 232 đã đưa ra điều kiện cụ thể để doanh nghiệp cũng như ngân hàng thương mại được xem xét cấp giấy phép đủ điều kiện. Trong đó, Thống đốc NHNN sẽ quy định về hồ sơ, thủ tục cấp phép.

Phó thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh Nghị định 232 sẽ có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Hiện tại, NHNN đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo các văn bản hướng dẫn này có thể áp dụng khi Nghị định có hiệu lực.

"Các văn bản hướng dẫn sẽ được thiết kế theo hướng đảm bảo công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, nguồn lực của doanh nghiệp theo đúng chủ trương của Đảng, Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia", lãnh đạo NHNN chia sẻ.

Ngoài ra, Phó thống đốc cũng cho biết NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng triển khai nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý thị trường vàng, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các Phó thủ tướng, cơ quan phải vào cuộc để nắm bắt tình hình, đưa ra giải pháp phù hợp, phản ứng chính sách kịp thời về lĩnh vực quản lý, trong đó thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán.

Cho rằng việc giá vàng biến động là rất đáng chú ý, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý Nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh mặt hàng này, không để thao túng thị trường, găm hàng, đội giá và phải xử lý nghiêm vi phạm.

Chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ đưa ra trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh lịch sử trong thời gian gần đây. Hiện vàng miếng SJC vẫn đang trên đỉnh lịch sử 135,4 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn áp sát mức 131 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong hai tuần gần nhất, mỗi lượng vàng miếng tăng khoảng 10 triệu đồng, tương đương mức tăng ròng tới gần 8%. Còn tính trong vòng 9 tháng qua, giá vàng miếng đã tăng hơn 51 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 61%. Tính chung từ đầu năm, giá vàng nhẫn cũng đã tăng gần 47 triệu đồng/lượng (+56%).

Điểm đáng chú ý nhất tại Nghị định 232/2025 mới được Chính phủ ban hành là việc xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng. Theo đó, nhà quản lý sẽ có cơ chế giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện về vốn, năng lực quản trị, vận hành...

Dù vậy, thực tế việc các đơn vị chưa tham gia vào sản xuất vàng miếng, trong khi giá bán thì liên tục tăng cao, khiến nguồn cung thị trường trở nên khan hiếm.

Khảo sát cho thấy tại Hà Nội, các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đều thông báo hết hàng vàng miếng và vàng nhẫn. Trong khi đó, tại TP.HCM, nhiều khách hàng phải xếp hàng dài trước các tiệm vàng Mi Hồng, SJC để mua với số lượng hạn chế.