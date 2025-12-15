Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngân hàng Nhà nước cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình

  • Thứ hai, 15/12/2025 15:19 (GMT+7)
  • 25 phút trước

NHNN cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp doanh nghiệp và ngân hàng rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và hiệu quả quản lý.

NHNN cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình liên quan đến doanh nghiệp trê Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: SBV.

Ngày 15/12, Ngân hàng Nhà nước chính thức đưa vào vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của NHNN và cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình liên quan đến doanh nghiệp, có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Từ thời điểm công bố 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và cá nhân có thể lựa chọn phương thức nộp hồ sơ trực tuyến, trực tiếp hoặc gửi qua đơn vị bưu chính, tùy thuộc nhu cầu và thuận tiện nhất cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của NHNN được xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, ứng dụng công nghệ số, từng bước số hóa toàn diện quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, hệ thống đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm thiểu chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân; nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, NHNN sẽ tiếp tục tổng hợp nhu cầu để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và chất lượng vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ tốt nhất nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu cải cách hành chính và chuyển đổi số theo định hướng của Đảng và Nhà nước và tiến trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Phó thống đốc NHNN tiết lộ định hướng chính sách tiền tệ cuối năm

Lãnh đạo NHNN cho biết nhà điều hành sẽ chủ động sử dụng các công cụ để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm về thanh khoản cuối năm.

17:11 6/12/2025

Ngân hàng Nhà nước có thêm công cụ 'bơm tiền' cho các nhà băng

Bên cạnh kênh cung ứng tiền qua kênh nghiệp vụ thị trường mở, NHNN cho biết sẽ triển khai nghiệp vụ giao dịch hoán đổi ngoại tệ với các ngân hàng để ổn định thị trường.

05:12 6/12/2025

Bộ Tài chính thông tin về việc tặng quà toàn dân dịp Tết

Bộ Tài chính cho biết việc tặng quà nhân dân được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và khả năng cân đối ngân sách nhà nước hàng năm.

22 giờ trước

Thảo Liên

