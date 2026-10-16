Ngân hàng ADB có Giám đốc quốc gia mới tại Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa bổ nhiệm ông Scott Roberts làm Giám đốc quốc gia tại Việt Nam từ ngày 16/10, thay ông Shantanu Chakraborty.

Ông Scott Roberts, tân Giám đốc quốc gia tại Việt Nam của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Ảnh: ADB.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa bổ nhiệm ông Scott Roberts làm Giám đốc quốc gia tại Việt Nam. Ông sẽ lãnh đạo Cơ quan Đại diện thường trú của ADB tại Hà Nội, phụ trách hoạt động, đối thoại chính sách và quan hệ đối tác của ngân hàng tại Việt Nam.

ADB cho biết trên cương vị mới, ông Roberts sẽ chỉ đạo triển khai Chiến lược Đối tác quốc gia của ngân hàng tại thị trường Việt Nam, tập trung vào tăng trưởng xanh và bao trùm, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai, thời tiết cực đoan và chuyển đổi sang nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao hơn, lấy khu vực tư nhân làm động lực.

Ông cũng sẽ phối hợp với Chính phủ, các đối tác phát triển, doanh nghiệp tư nhân và tổ chức xã hội dân sự nhằm hỗ trợ các khoản đầu tư chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy cải cách phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Scott Roberts có hơn 27 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực phát triển quốc tế, trong đó có 16 năm làm việc tại ADB. Ông gia nhập ngân hàng vào tháng 3/2010, từng phụ trách các giao dịch tài trợ cơ sở hạ tầng tại Vụ Hoạt động Khu vực Tư nhân trước khi đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và lãnh đạo.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia tại Việt Nam của ADB, ông là Trưởng bộ phận Lưới điện ASEAN và Quỹ Đặc biệt của ngân hàng. Ở vị trí này, ông chịu trách nhiệm điều phối mục tiêu đầu tư 10 tỷ USD của ngân hàng nhằm tăng cường kết nối tại Đông Nam Á, đồng thời quản lý các quan hệ đối tác và quỹ đồng tài trợ liên quan đến ASEAN.

Trước khi gia nhập ADB, ông Roberts thành lập chi nhánh tại Bắc Kinh của công ty tư vấn toàn cầu Cambridge Energy Research Associates, hiện thuộc S&P Global. Ông cũng từng giữ chức Phó chủ tịch phụ trách đầu tư năng lượng tại GE Capital.

Ông Roberts mang quốc tịch Mỹ, có bằng Thạc sĩ Quản lý công của Trường Harvard Kennedy, bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và bằng Cử nhân của Đại học Tufts.

Theo ADB, Việt Nam là đối tác lâu năm của ngân hàng trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. ADB đã hỗ trợ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, chuyển dịch năng lượng sạch, dịch vụ đô thị, cấp thoát nước, nông nghiệp, phát triển nông thôn, giáo dục và nâng cao kỹ năng.

Ngân hàng cũng hợp tác với Chính phủ và khu vực tư nhân nhằm huy động nguồn lực tài chính, tăng khả năng chống chịu và phát huy hiệu quả các hình thức đối tác công - tư.

Ông Roberts cho biết Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động của châu Á và là đối tác quan trọng của ADB. Ông khẳng định ngân hàng sẽ hỗ trợ Việt Nam thông qua tài trợ cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, huy động vốn tư nhân và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, qua đó tạo động lực cho giai đoạn phát triển bền vững tiếp theo.

Việc bổ nhiệm ông Roberts diễn ra sau khi ông Shantanu Chakraborty kết thúc nhiệm kỳ Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam. Trong nhiệm kỳ hơn 3 năm, ông Chakraborty đã thúc đẩy hợp tác giữa ngân hàng với các cơ quan Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, kinh tế vĩ mô và các chương trình phát triển.