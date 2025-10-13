Ngân 98 trước khi bị bắt

Ngân 98 (tên thật: Võ Thị Ngọc Ngân) bị bắt vào sáng 13/10 để điều tra tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (Zo bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Trước khi bị bắt, Ngân 98 được biết đến là DJ. Song cô nhiều lần bị chỉ trích vì tai tiếng, ồn ào.

Một ngày trước khi bị bắt, Ngân 98 vẫn chia sẻ clip ghi lại buổi biểu diễn trong một sự kiện. Thời gian gần đây, cô chăm chỉ chia sẻ những hình ảnh trong cuộc sống. Hiện, dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại nhiều bình luận.

Ngoài đi diễn, Ngân 98 còn kinh doanh nhiều năm qua. Cô thành lập và điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu cùng Hộ kinh doanh ZuBu shop. Ngân 98 cho người khác đứng tên công ty song vẫn trực tiếp điều hành và hưởng toàn bộ lợi nhuận. Ngoài các sản phẩm hỗ trợ giảm cân được hợp tác sản xuất với một số nhà máy tại Hà Nội như Super Detox X3, X7 năm 2021 (có giấy phép lưu hành), Ngân 98 còn cho sản xuất sản phẩm "viên rau củ Collagen" không có hồ sơ công bố, không được cấp phép lưu hành.

Trên trang cá nhân, nữ DJ thường xuyên đăng tải hình ảnh biểu diễn tại các quán bar với trang phục sexy, từ đó không ít lần bị chỉ trích. Giữa tháng 6, Ngân 98 gây tranh cãi khi đăng loạt ảnh diện váy trắng xẻ sâu, tạo dáng trước gương. Dù khẳng định đây là hình chụp từ năm 2023, nhiều ý kiến vẫn cho rằng hình ảnh quá phô và thiếu tinh tế. Cuối tháng 7, nữ DJ tiếp tục gây bàn tán với clip mặc đồ xuyên thấu trên biển. Trước làn sóng chỉ trích, cô cho biết: “Đúng nơi đúng chỗ thì không lố”.

Cô có mối tình nhiều năm với Lương Bằng Quang . Năm 2019, họ có thời gian ngắn chia tay rồi tái hợp. Kể từ đó, cả hai gắn bó với nhau trong cuộc sống lẫn công việc. Lương Bằng Quang giúp bạn gái quản lý công việc và cùng cô đi lưu diễn ở nhiều nơi, kể cả nước ngoài. Tháng 7/2024, cả hai cho biết đã đăng kết hôn và chụp ảnh cưới.

