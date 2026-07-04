Nga tuyên bố giành được cứ điểm trọng yếu ở Donetsk

Quân đội Nga báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin, rằng lực lượng này đã kiểm soát được cứ điểm trọng yếu Kostiantynivka của Ukraine ở Donetsk.

Tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga - đã thông báo về việc giành được thành phố này trong một báo cáo về diễn biến cuộc xung đột.

“Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Kostiantynivka, một trong những cứ điểm phòng thủ chính của đối phương trong khu vực Sloviansk - Kramatorsk - Kostiantynivka", ông Gerasimov nói.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga cũng cho biết, nhóm quân phía nam đang tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công trên toàn bộ Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, một phần của vùng Donbass rộng lớn hơn mà Nga đã tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát như một mục tiêu chính trong chiến dịch của mình.

Ông Putin, xuất hiện trong các video khi đến thăm một sở chỉ huy và nhận báo cáo từ các chỉ huy cấp cao, đã ca ngợi việc giành được thành phố này là một thành tựu chiến lược quan trọng.

"Tất cả chúng ta đều biết rằng thành phố này là một trung tâm giao thông và công nghiệp quan trọng của Donbas”, ông Putin nói.

Ukraine không bình luận về tuyên bố của Nga về việc giành được Kostiantynivka.

Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải trên Telegram những hình ảnh mà họ cho là cảnh tượng từ Kostiantynivka, bao gồm cả hình ảnh binh lính Nga cầm quốc kỳ bên cạnh những tòa nhà đổ nát.

Ông Gerasimov báo cáo với ông Putin, rằng lực lượng Nga đang tiến gần đến Lyman, một thị trấn cách đó khoảng 70 km về phía bắc, mà ông cho là "có tầm quan trọng chiến lược và hậu cần then chốt cho những bước tiến tiếp theo theo hướng này".

Trong khi đó, chỉ huy nhóm quân phía bắc Nga - Yevgeny Nikiforov - cho biết, quân đội Nga đang đạt được tiến triển trong việc đảm bảo an ninh các khu vực biên giới ở tỉnh Kharkiv và Sumy, nơi Mátxcơva kêu gọi mở rộng vùng đệm.

Tuy nhiên, lực lượng Nga "vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được nhiệm vụ" ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Nga, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu.

Đáp lại, Tổng thống Putin nói: “Đối thủ càng cố gắng thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở của chúng ta, thì chúng ta càng phải thiết lập một vùng an ninh lớn hơn ở lãnh thổ lân cận”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức khác cho biết, bước tiến của Nga ở Donbass đã chậm lại đáng kể kể từ đầu năm và lực lượng Kyiv thậm chí đã tái chiếm một số vùng lãnh thổ.

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Putin gọi tuyên bố của Kyiv là một "chiến dịch thông tin nhằm phô trương những thành công được cho là có thật". Tháng trước, ông Zelensky đã gửi một bức thư ngỏ đến ông Putin để tìm kiếm một cuộc gặp trực tiếp, nhưng lãnh đạo Điện Kremlin đã từ chối đề xuất này.

Các nỗ lực do Mỹ làm trung gian nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine đã bị tạm dừng trong cuộc xung đột ở Iran, nhưng cả Mátxcơva và Kyiv đều cho biết họ đang mong đợi một chuyến thăm sớm của hai nhà đàm phán hàng đầu, Steve Witkoff và Jared Kushner.