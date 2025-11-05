Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngã từ độ cao 6 m, nam công nhân tử vong trong xưởng gỗ

  • Thứ tư, 5/11/2025 07:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hai công nhân gặp nạn khi đang vận hành thử dây chuyền sản xuất. Vụ tai nạn khiến một nạn nhân tử vong, người còn lại bị thương.

Chiều 4/11, tại xưởng sản xuất gỗ của Công ty TNHH K.L YB (Khu công nghiệp Âu Lâu, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến hai công nhân thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai công nhân thương vong.

Theo thông tin ban đầu, hai công nhân ngã từ độ cao khoảng 6 mét xuống đất khi đang vận hành thử dây chuyền sản xuất. Vụ tai nạn khiến một nam công nhân tử vong, người còn lại bị thương.

Đại diện Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai xác nhận sự việc và cho biết: “Công ty K.L YB đang trong giai đoạn chạy thử để kiểm tra các nội dung liên quan đến môi trường, chưa chính thức hoạt động.”

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, khu nhà xưởng của doanh nghiệp này rộng hơn 4 ha, hoạt động trong lĩnh vực chế biến dăm gỗ và viên nén gỗ. Bên trong xưởng đã được lắp đặt đầy đủ máy móc, có công nhân làm việc.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin phục vụ điều tra nguyên nhân.

Xe container cán nữ công nhân tử vong ở TP.HCM

Hai vợ chồng công nhân đang trên đường đến nhà máy thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo container, khiến người vợ tử vong tại chỗ.

45:2716 hôm qua

Rơi từ độ cao 30 m, nam công nhân tại công trình 500kV tử vong

Một công nhân tử vong khi đang thi công căng dây cột điện tại công trình 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

20:25 27/9/2025

Bị cuốn vào máy sản xuất phân bón, nam công nhân Cà Mau tử vong

Trong quá trình vận hành máy tạo hạt phân bón ở một nhà máy chuyên sản xuất mặt hàng này trên địa bàn tỉnh Cà Mau, một nam công nhân bất ngờ bị cuốn vào máy và tử vong.

17:10 22/9/2025

https://tienphong.vn/nga-tu-do-cao-6m-hai-cong-nhan-thuong-vong-trong-xuong-go-tai-lao-cai-post1793433.tpo

Thành Đạt/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

