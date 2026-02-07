Nga tố Ukraine 'đứng sau' vụ ám sát tướng tình báo

Phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tố Ukraine là đứng đằng sau vụ ám sát bằng súng nhằm vào tướng tình báo quốc phòng Nga Vladimir Alexeyev.

Hiện trường vụ ám sát tướng tình báo Nga Alexeyev. Ảnh: Reuters.

Theo ông Lavrov, động cơ của phía Ukraine là nhằm “gây rối cho quá trình đàm phán” chấm dứt xung đột vũ trang kéo dài 4 năm giữa Nga và Ukraine. Trước đó, hôm 5/2, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff công bố, Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi 314 tù binh trong vòng 2 của cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian và diễn ra tại Abu Dhabi (UAE).

Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết, “các cơ quan đặc biệt” của Nga đang thực thi công việc của mình.

Vụ mưu sát trung tướng tình báo Alexeyev xảy ra ở Tây Bắc Moscow. Một xe tải pháp y đã đậu bên ngoài tòa chung cư. Ngoài ra, các điều tra viên còn phong tỏa lối vào.

Phương Tây đã áp các lệnh trừng phạt lên tướng Alexeyev với các cáo buộc tấn công mạng và tổ chức đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal.

Kể từ khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine, phía Moscow đã quy trách nhiệm cho Kyiv về một số vụ ám sát sĩ quan quân đội và nhân vật nổi tiếng ở Nga. Bản thân Ukraine đã nhận trách nhiệm về một số vụ ám sát như vậy.

Hồi tháng 4, Trung tướng Yaroslav Moskalik - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đã tử vong sau khi bom gắn ở gầm xe ô tô của ông phát nổ. Chiếc xe lúc đó đang đậu gần tòa chung cư của ông ở ngoại ô Moscow.

Một thời gian sau đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã nhận báo cáo từ người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine nói rằng đã “thanh toán” được các nhân vật quân sự hàng đầu của Nga.

Hồi tháng 12/2024, Trung tướng Igor Kirillov - người phụ trách lực lượng bảo vệ hạt nhân, sinh học và hóa học của quân đội Nga, đã tử vong do một quả bom giấu kín trên một xe scooter điện ở bên ngoài tòa chung cư của ông. Cơ quan an ninh Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.