Nga thua kiện nhưng Australia phải bồi thường

Tòa án tối cao Australia ngày 12/11 tuyên bố Nga không được tiếp tục xây Đại sứ quán mới tại Canberra, nhưng Chính phủ Australia vẫn phải bồi thường vì đã hủy hợp đồng thuê đất kéo dài 99 năm mà Nga đã thanh toán đầy đủ.

Địa điểm mà Nga dự định xây dựng đại sứ quán mới nằm cách Tòa nhà Quốc hội Australia khoảng 300 m. Ảnh: ABC News.

Australia và Nga vướng vào một tranh chấp pháp lý kéo dài liên quan đến khu đất nằm ngay cạnh Tòa nhà Quốc hội Australia ở Canberra.

Theo ABC News, khu đất mà Nga dự kiến xây đại sứ quán đã được hai bên ký hợp đồng cho thuê kéo dài 99 năm từ năm 2008, với chi phí 2,75 triệu USD . Tuy nhiên, năm 2023, Chính phủ Australia hủy hợp đồng sau khi nhận được khuyến nghị an ninh bởi vị trí khu đất nằm quá gần Tòa nhà Quốc hội Australia.

Tòa án Tối cao Australia dẫn phát biểu của Thủ tướng Anthony Albanese cho biết quyết định hủy hợp đồng dựa trên các đánh giá an ninh quốc gia xung quanh trụ sở Quốc hội.

Chánh án Stephen Gageler và các thẩm phán đồng thuận rằng lý do này là cơ sở hợp pháp để chấm dứt hợp đồng thuê đất, hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp Australia.

Dù vậy, tòa bác lập luận của Chính phủ Australia rằng Nga không cần được bồi thường. Tòa cho rằng phía Nga đã trả tiền đầy đủ, không vi phạm bất kỳ điều khoản hay quy định pháp lý nào, và việc mất quyền sử dụng khu đất là hậu quả trực tiếp từ quyết định do Australia đưa ra.

Vì vậy, Chính phủ Australia sẽ phải bồi thường thiệt hại cũng như chi trả các chi phí pháp lý mà Nga đã bỏ ra trong quá trình theo đuổi vụ việc.

Phía Nga cho hay dự án xây dựng Đại sứ quán của họ từng nhiều lần gián đoạn vì tranh chấp với nhà thầu, đại dịch Covid-19 và cuối cùng là quyết định hủy hợp đồng thuê đất khiến họ gặp nhiều thiệt hại.