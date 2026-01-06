Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nga thông qua chỉ tiêu và mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030

  • Thứ ba, 6/1/2026 10:31 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Tổng thống Putin chấp thuận về nguyên tắc bộ “Các chỉ tiêu và mục tiêu then chốt của các mục tiêu phát triển quốc gia Liên bang Nga đến năm 2030” do chính phủ Nga đề xuất.

nga anh 1

Quang cảnh bên ngoài Điện Kremlin ở Thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt các chỉ tiêu và mục tiêu then chốt trong khuôn khổ các mục tiêu phát triển quốc gia của Liên bang Nga đến năm 2030.

Danh sách chỉ thị, công bố trên trang web chính thức của Điện Kremlin, được thông qua sau cuộc họp của Hội đồng Tổng thống về Phát triển Chiến lược và Các Dự án Quốc gia.

Theo đó, Tổng thống Putin chấp thuận về nguyên tắc bộ “Các chỉ tiêu và mục tiêu then chốt của các mục tiêu phát triển quốc gia Liên bang Nga đến năm 2030” do chính phủ Nga đề xuất, đồng thời yêu cầu điều chỉnh nội dung phù hợp với các chỉ thị đã ban hành.

Ngoài ra, Tổng thống Putin chỉ đạo chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga triển khai các biện pháp nhằm khôi phục tăng trưởng kinh tế và hoạt động đầu tư, cũng như thực hiện kế hoạch hợp pháp hóa một số lĩnh vực nhất định của nền kinh tế.

Đòn tấn công mới nhất của Mỹ vào doanh thu từ dầu mỏ Nga

Một ngày sau khi không kích Caracas và bắt Tổng thống Venezuela Nocolas Maduro đưa về New York xét xử, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tăng thuế quan với Ấn Độ nếu New Delhi tiếp tục mua dầu từ Liên bang Nga.

10 giờ trước

Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất của Nga

Ngày 5/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov, Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Liên bang Nga.

15 giờ trước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có tân Tổng giám đốc

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Thúy Ngà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

16 giờ trước

Theo Vietnamplus

nga putin

Tesla lan dau bi vuot mat hinh anh

Tesla lần đầu bị vượt mặt

09:44 2/1/2026 09:44 2/1/2026

0

BYD nhiều khả năng vượt Tesla để trở thành hãng bán xe điện lớn nhất thế giới năm 2025 khi doanh số tăng mạnh lên 2,25 triệu xe, trong lúc đối thủ Mỹ ghi nhận sụt giảm rõ rệt.

