Đòn tấn công mới nhất của Mỹ vào doanh thu từ dầu mỏ Nga

Một ngày sau khi không kích Caracas và bắt Tổng thống Venezuela Nocolas Maduro đưa về New York xét xử, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tăng thuế quan với Ấn Độ nếu New Delhi tiếp tục mua dầu từ Liên bang Nga.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 5/1 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tăng thuế quan với Ấn Độ nếu New Delhi tiếp tục mua dầu từ Liên bang Nga.

Phát biểu nêu trên của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa New Delhi và Washington vẫn đang diễn ra nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại.

“Họ có giao thương. Và chúng tôi có thể nâng thuế đối với họ rất nhanh chóng, và điều đó sẽ rất tệ cho họ”, ông Trump nói trên chuyên cơ Không lực Một.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp lời các phát biểu trước đó của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người cho rằng Ấn Độ đã giảm đáng kể lượng dầu mua từ Liên bang Nga sau khi Washington áp thuế trừng phạt.

Trong một phát biểu với các phóng viên, Thượng nghị sĩ Graham, người đang thúc đẩy một dự luật cho phép áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt với những quốc gia giao thương với Liên bang Nga, nói: “Tôi thực sự tin rằng những gì ông ấy (Donald Trump) đã làm với Ấn Độ là lý do chính khiến Ấn Độ hiện nay mua ít dầu của Liên bang Nga hơn đáng kể”.

Trao đổi với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 4/1, ông Graham cho biết thêm: “Tôi đã ở nhà Đại sứ Ấn Độ khoảng một tháng trước, và điều duy nhất ông ấy muốn nói là việc họ đang mua ít dầu của Liên bang Nga hơn. ‘Ông có thể nói với Tổng thống giảm thuế không?’ Những biện pháp này có tác dụng. Vì vậy, tôi hy vọng chúng tôi sẽ đưa dự luật ra xem xét”.

Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, đã trở thành một thị trường then chốt đối với dầu thô của Liên bang Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy kể từ đó, Liên bang Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho quốc gia Nam Á này, chiếm hơn 36% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ.

Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu lớn của Ấn Độ đã tạm thời ngừng đặt các đơn hàng mới và tìm kiếm nguồn cung thay thế để đáp ứng các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Những doanh nghiệp khác, bao gồm Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (Indian Oil Corporation) do nhà nước hậu thuẫn, cho biết họ sẽ tiếp tục mua dầu từ các nhà sản xuất của Liên bang Nga chưa bị trừng phạt.

Ông Trump đã áp thuế 25% đối với Ấn Độ vào tháng 8/2025 sau khi hai nước không đạt được thỏa thuận thương mại, rồi tiếp tục công bố mức thuế bổ sung 25% như một hình phạt vì Ấn Độ mua dầu của Liên bang Nga, cho rằng hoạt động thương mại này đang kéo dài xung đột Ukraine.

New Delhi đã bác bỏ các chỉ trích này, khẳng định chính sách năng lượng của họ được dẫn dắt bởi lợi ích quốc gia.

Khói lửa bốc lên tại khu phức hợp quân sự Fuerte Tiuna lớn nhất Venezuela, sau một loạt tiếng nổ ở thủ đô Caracas ngày 3/1/2026. Ảnh: France24

Trong một diễn biến khác, vào rạng sáng 3/1, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng do Mỹ tiến hành. Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận đã ra lệnh tiến hành các hoạt động quân sự nhắm vào các mục tiêu trọng yếu tại Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Maduro. Tổng thống Trump tuyên bố ông Maduro sẽ phải đối diện với công lý Mỹ.

Tổng thống Trump cũng nói rõ rằng Washington có ý định nắm quyền quyết định với trọng tâm là bảo đảm quyền tiếp cận trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh là lớn nhất thế giới tại Venezuela.

Diễn biến này, theo giới phân tích, rất đáng chú ý vì cả Liên bang Nga và Venezuela đều phụ thuộc rất lớn vào doanh thu dầu mỏ và trong bối cảnh cả hai quốc gia đều phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kéo dài từ phương Tây, hai nước đã tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng.

Vấn đề với Liên bang Nga là giá dầu giảm có thể khiến nguồn thu tài chính công thu hẹp lại.

Vào ngày 8/4/2025, theo RT, Bộ Tài chính Nga thừa nhận doanh thu dầu mỏ của Nga trong quý đầu tiên đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 31 tỷ USD , đồng thời cảnh báo về nguy cơ sụt giảm thêm "do tình hình giá cả ảm đạm".

Trong khi đó, theo tạp chí Fotune, kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump nhằm kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela và thúc đẩy các công ty Mỹ tham gia tái thiết lĩnh vực này được cho là khó tạo ra tác động lớn ngay lập tức đối với giá dầu toàn cầu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đang dư cung, những diễn biến tại Venezuela vẫn làm gia tăng áp lực giảm giá dầu trong ngắn hạn.

Trong một phát biểu được đài Sputnik của Liên bang Nga dẫn lời, nhà phân tích thị trường năng lượng kỳ cựu John Kilduff dự báo giá dầu thô của Mỹ có thể lùi về vùng thấp, khoảng 50 USD /thùng, khi Washington thể hiện ý định tăng sản lượng dầu tại Venezuela sau biến động chính trị gần đây.’

Đây sẽ là mức giảm đáng kể so với mức đỉnh trên 78 USD /thùng vào tháng 6/2025.