Nga tấn công quy mô lớn vào Ukraine khi đàm phán hòa bình đình trệ

Không quân Ukraine cho biết Liên bang Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine trong đêm 30/8.

Một đám cháy bùng phát tại một tòa nhà dân cư ở Zaporizhzhia vào ngày 30/8/2025 giữa lúc thành phố này bị Liên bang Nga tấn công bằng tên lửa. Ảnh: Cơ quan Quân sự tỉnh Zaporizhzhia.

Báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 30/8 dẫn phát biểu của các quan chức và truyền thông địa phương cho biết đêm 30/8 có nhiều tiếng nổ tại nhiều thành phố trên khắp cả nước, bao gồm Zaporizhzhia, Pavlohrad, Dnipro, Chernihiv, Lutsk và Cherkasy trong khi Liên bang Nga tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Theo Không quân Ukraine, nhiều tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Liên bang Nga đã được phóng vào các khu vực tiền tuyến của Ukraine. Một phóng viên của báo The Kyiv Independent có mặt tại hiện trường cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại Dnipro vào khoảng 4 giờ 15 phút sáng (giờ địa phương) trong lúc tin tức về vụ tấn công bằng tên lửa lan truyền.

Tại Zaporizhzhia, theo Thống đốc khu vực Ivan Fedorov, tổng cộng có 12 vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga, gây hư hại cho nhiều ngôi nhà, chung cư và cơ sở công nghiệp.

Báo cáo sơ bộ cho thấy ít nhất một người đã thiệt mạng và 16 người khác, trong đó có hai trẻ em, đã bị thương trong vụ tấn công.

Hàng chục thiết bị bay không người lái tấn công của Liên bang Nga cũng đã được ghi nhận trên nhiều khu vực, bao gồm cả vùng cực Tây của Ukraine. Hiện chưa có thêm thông tin ngay lập tức về thương vong hoặc thiệt hại ở những nơi khác. Một nhóm tên lửa đạn đạo khác của Liên bang Nga đã được phóng vào các thành phố miền Đông Ukraine vào khoảng 5 giờ sáng.

Cảnh báo không kích đã được phát ra tại gần như toàn bộ các khu vực của Ukraine vào lúc 5 giờ 10 phút sáng (giờ địa phương) trước khi các mục tiêu trên không đang tới gần.

Trong một phản ứng theo quy trình, Không quân Ba Lan cho biết trên mạng xã hội rằng nước này đã triển khai máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận của nước này vào khoảng 5 giờ sáng.

Không quân Ba Lan viết: “Đúng với các quy trình đã được thiết lập, Chỉ huy Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã kích hoạt tất cả các lực lượng và phương tiện sẵn có trong tay”.

Cuộc tấn công mới này diễn ra chỉ hai ngày sau khi Liên bang Nga tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào nhiều thành phố của Ukraine, bao gồm cả Kyiv.

Cuộc tấn công ngày 28/8 nhằm vào thủ đô của Ukraine đã khiến 25 dân thường thiệt mạng và 63 người bị thương sau khi một tòa nhà dân cư bị trúng tên lửa.

Theo báo The Kyiv Independent, Liên bang Nga tiếp tục tấn công vào các mục tiêu ở Ukraine khi tiến trình đàm phán hòa bình đã ngày càng đình trệ trong những tuần gần đây.

Bất chấp nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Kyiv và Moskva (Moscow), hy vọng về một cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ngày càng mờ nhạt.

Ngày 24/8, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva sẽ không chấp nhận chữ ký của ông Zelensky trên các văn kiện pháp lý thiết lập những điều khoản chấm dứt chiến tranh.

Về phần mình, trong một phát biểu đưa ra ngày 28/8, ông Zelensky nói rằng các đảm bảo an ninh sẽ được “ghi rõ trên giấy tờ vào tuần tới” và cho biết hy vọng của Kyiv về các đảm bảo này xoay quanh ba trụ cột, bao gồm duy trì sức mạnh quân sự của Ukraine, nhận được sự bảo đảm từ các đồng minh NATO trong trường hợp Moskva tấn công trở lại, và sử dụng tài sản bị đóng băng của Liên bang Nga để tài trợ cho công cuộc tái thiết Ukraine sau chiến tranh.

Bất chấp các cuộc thảo luận về bảo đảm an ninh giữa các thành viên “Liên minh Tự nguyện”, Điện Kremlin đã bác bỏ ý tưởng về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine, tuyên bố Moskva có “thái độ tiêu cực” đối với bất kỳ sự hiện diện nào như vậy.