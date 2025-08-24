Mỹ vừa bán hàng nghìn tên lửa cho Ukraine, vừa kiểm soát tấn công Nga

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên đưa tin ngày 23/8 cho biết Washington đã phê duyệt việc bán hàng nghìn tên lửa tấn công tầm xa (ERAM) cho Ukraine.

Nhà Trắng tại Washington D.C. Ảnh: Getty Images.

Loại tên lửa này có tầm bắn khoảng 241-450 km, được đánh giá là loại vũ khí có thể sản xuất trong thời gian ngắn, với chi phí thấp. Nguồn tin của WSJ cho biết, Mỹ đã phê duyệt bán 3.550 quả tên lửa ERAM cho Ukraine, dự kiến được bàn giao trong khoảng sáu tuần tới.

Đây là gói viện trợ vũ khí do châu Âu tài trợ, trị giá 850 triệu USD . Việc chuyển giao lô vũ khí này đã bị hoãn lại tới sau thời điểm diễn ra các cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hôm 15/8 và với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vài ngày sau đó.

Về phía Ukraine, nước này cũng đã đưa ra đề xuất mua các lô vũ khí Mỹ trị giá tới 90 tỷ USD như một phần nỗ lực nhằm đổi lại các cam kết an ninh của Washington dành cho Kyiv. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump tăng cường nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm.

Theo tờ báo, khi mà Ukraine tiếp tục thúc đẩy việc tiếp nhận nhiều vũ khí tiên tiến hơn, câu hỏi được đặt ra là các hệ thống này có thể được sử dụng như thế nào và ở đâu. Chẳng hạn, việc Ukraine sử dụng các loại tên lửa tấn công tầm xa chủ động sẽ phải cần có sự phê chuẩn của Mỹ - đặc biệt đối với các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Để kiểm soát một số loại vũ khí được chuyển giao tới Ukraine, Mỹ đã “âm thầm” thiết lập một cơ chế rà soát, trao cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thẩm quyền ngăn chặn các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa do Mỹ cung cấp. Trên thực tế, chính sách này đã hạn chế các các cuộc tấn công của Ukraine trong nhiều tháng qua - WSJ cho biết.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, quá trình phê duyệt cấp cao đầy bất ngờ trên của Bộ Quốc phòng Mỹ dường như đang nhằm ngăn chặn việc sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) nhằm vào các mục tiêu bên trong nước Nga kể từ cuối mùa Xuân.

Các loại vũ khí khác, bao gồm tên lửa Storm Shadow của Anh - vốn phụ thuộc vào dữ liệu mục tiêu của Mỹ - cũng chịu sự kiểm soát của quy trình rà soát mới.

Theo WSJ, cơ chế này do Thứ trưởng phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc, ông Elbridge Colby, thiết kế nhằm mục đích giám sát việc Ukraine sử dụng vũ khí sản xuất tại Mỹ cũng như vũ khí châu Âu - vốn dựa vào thông tin tình báo và linh kiện từ Mỹ để hoạt động và sản xuất.

Ngoài quy trình rà soát đối với các cuộc tấn công bằng tên lửa, một hệ thống phân loại khác cũng đã được áp dụng nhằm đánh giá liệu Mỹ có đủ nguồn dự trữ của từng loại vũ khí hay không. Các mức đỏ, vàng và xanh do Thứ trưởng Colby đưa ra để giúp quyết định xem loại vũ khí nào có thể được tính toán để cung cấp cho Ukraine.