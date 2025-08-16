Tình báo Mỹ: Tên lửa Iskander của Nga có thể vượt Patriot ở Ukraine

Với khả năng cơ động mới và chiến thuật mồi bẫy radar, tên lửa Iskander trở thành mối đe dọa lớn cho Patriot.

Tổng thống Volodymyr Zelensky thị sát cuộc tập trận của binh sĩ Ukraine cùng với các thiết bị quân sự, trong đó có hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot, tại một địa điểm ở Đức, ngày 11/6/2024. Ảnh: Reuters/TTXVN.

Trang mạng united24media.com (Ukraine) ngày 15/8 đưa tin, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine, cuộc đối đầu trên không đã trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, khi cả hai bên đều nỗ lực nâng cấp khả năng phòng thủ và tấn công của mình. Theo một báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), Nga đã cải tiến tên lửa đạn đạo Iskander, khiến chúng trở nên khó bị đánh chặn hơn đối với hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp.

Iskander có khả năng cơ động mới

Theo báo cáo của DIA, Nga đã nâng cấp tên lửa đạn đạo Iskander với khả năng cơ động mới. Thay vì bay theo quỹ đạo đạn đạo có thể dự đoán được, những tên lửa này giờ đây có thể thay đổi đường bay giữa chừng. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho các hệ thống phòng không, bao gồm cả Patriot của Mỹ.

Báo cáo nêu một ví dụ cụ thể: vào ngày 28/6, Nga đã phóng 7 tên lửa đạn đạo vào Ukraine, nhưng chỉ có một tên lửa bị đánh chặn. Mặc dù báo cáo không nói rõ biến thể tên lửa nào được sử dụng, nhưng dữ liệu từ Không quân Ukraine cho biết trong vụ tấn công đó, Nga đã sử dụng tên lửa Iskander-M và/hoặc KN-23. Những tên lửa này nhắm vào các thành phố gần tiền tuyến như Zaporizhzhia và Mykolaiv, vốn khó được bảo vệ bởi các khẩu đội Patriot. Tuy nhiên, dữ liệu từ Không quân Ukraine về vụ tấn công ngày 9-10/7 lại cho thấy một bức tranh khác. Trong số 8 tên lửa đạn đạo Iskander-M được phóng, cả tám đều bị đánh chặn thành công.

Dù có sự khác biệt về dữ liệu, các quan chức Ukraine vẫn xác nhận rằng Nga đã hiện đại hóa hệ thống Iskander. Vào tháng 5 năm nay, Không quân Ukraine cho biết các tên lửa này đã thực hiện các động tác "bán đạn đạo" và triển khai mồi bẫy radar để tránh hệ thống phòng thủ.

Trong khi đó, một nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã chia sẻ với hãng thông tấn TASS rằng các hệ thống phòng không phương Tây đã "tỏ ra không hiệu quả" trước các cuộc không kích của Nga.