Ông Zelensky công bố tên lửa Ukraine có thể vươn tới Siberia

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa Flamingo vào mùa đông này.

Hình ảnh đầu tiên về tên lửa hành trình tầm xa mới của Ukraine mang tên “Flamingo” do nhiếp ảnh gia Lukatsky công bố ngày 17/8/2025. Ảnh chụp màn hình bài viết liên quan trên kênh United24media

Báo The Kyiv Independent hôm 21/8 dẫn phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky với các nhà báo ngày 20/8 cho biết Ukraine dự định sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa Flamingo do nước này tự phát triển vào mùa đông năm nay.

Việc sở hữu năng lực tên lửa tầm xa riêng có thể trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với Ukraine trong nỗ lực phá hoại cỗ máy chiến tranh sâu trong hậu phương của Liên bang Nga.

Tổng thống Zelensky cho biết tên lửa Flamingo đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công, đồng thời mô tả đây là loại tên lửa “thành công nhất” mà Ukraine hiện có.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định tên lửa Flamingo có khả năng bay xa tới 3.000 km (1.864 dặm) và cho biết thêm rằng:“Đến tháng 12 (2025), chúng tôi sẽ có thêm nhiều quả. Và đến cuối tháng 12 hoặc tháng 1–2 (2026), việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu”.

Theo báo The Kyiv Independent, công ty Ukraine Fire Point đang dẫn đầu quá trình phát triển tên lửa Flamingo.

Bà Iryna Terekh, Giám đốc sản xuất của công ty Fire Point, nói với AP trong một báo cáo công bố ngày 21/8 rằng hiện tại họ đang sản xuất một quả Flamingo mỗi ngày, với kế hoạch nâng công suất lên bảy quả mỗi ngày vào tháng 10.

Tên lửa Flamingo lần đầu tiên được công bố trước công chúng vào ngày 17/8, khi phóng viên ảnh của hãng thông tấn AP, ông Efrem Lukatsky đăng tải bức ảnh chụp nó.

Theo nhiếp ảnh gia Lukatsky, hệ thống này được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách trên 3.000 km.

Mặc dù các thông số kỹ thuật chính thức chưa được công bố, nhưng kênh thông tin United24media hôm 17/8 cho biết thiết kế của tên lửa dường như tương đồng với hệ thống FP-5 do tập đoàn Milanion Group (trụ sở tại Anh) giới thiệu hồi đầu năm nay tại triển lãm quốc phòng IDEX-2025 ở Abu Dhabi.

Hệ thống đó được trang bị đầu đạn nặng 1.000 kg, tầm bắn tối đa 3.000 km, trọng lượng phóng khoảng 6 tấn với sải cánh cố định dài 6 mét, đạt tốc độ tối đa 900 km/h và sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp, bao gồm định vị vệ tinh có khả năng chống tác chiến điện tử.

Các nhà quan sát lưu ý rằng tên lửa Flamingo của Ukraine có thể sở hữu các thông số tương tự, dù hiện vẫn chưa có xác nhận từ nguồn chính thức.

Với các thông số sơ bộ, theo kênh thông tin Avia.pro, tên lửa Flamingo có thể tránh được một số radar mặt đất và hoạt động trên địa hình khó khăn, trở thành mục tiêu “khó nhằn” đối với các hệ thống đánh chặn và có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, thậm chí là cả vùng Siberia xa xôi.

Kênh United24media cho biết trong nhiều năm qua, Ukraine đã không ngừng phát triển chương trình tên lửa của mình.

Tên lửa chống hạm Neptune, lần đầu ra mắt năm 2020, đã thu hút sự chú ý quốc tế vào tháng 4/2022 khi được sử dụng để tấn công, đánh chìm tuần dương hạm Moskva của Hải quân Liên bang Nga. Kể từ đó, các phiên bản nâng cấp của tên lửa Neptune đã được điều chỉnh để thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất với tầm bắn xa hơn.

Theo báo báo The Kyiv Independent ngày 21/8, các loại vũ khí tầm xa do Ukraine tự sản xuất trong nước có vai trò then chốt trong chiến lược phòng thủ, bởi các đối tác phương Tây đã chậm trễ trong việc bàn giao vũ khí phù hợp, trong bối cảnh các cuộc tấn công và chiến dịch quân sự của Liên bang Nga ngày càng gia tăng.

Một số vũ khí tầm xa cũng đã được cung cấp cho Ukraine nhưng kèm theo những hạn chế về việc sử dụng trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Vào tháng 11/2024, Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine đã sản xuất được 100 quả tên lửa đầu tiên.

Kể từ đó, Ukraine tiếp tục gia tăng sản xuất vũ khí trong nước. Ngày 16/4, Tổng thống Zelensky cho biết hơn 40% số vũ khí sử dụng trên tiền tuyến hiện được sản xuất ở Ukraine, bao gồm hơn 95% số thiết bị bay không người lái (UAV) trên chiến trường.

Vào tháng 6, truyền thông Ukraine đưa tin tên lửa đạn đạo tầm ngắn Sapsan do nước này phát triển đã hoàn tất thử nghiệm chiến đấu thành công và đang trong quá trình sản xuất hàng loạt.

Ông Zelensky cũng từng tiết lộ rằng Ukraine đã phát triển một loại vũ khí nội địa khác, đó là tên lửa–lai UAV Palianytsia.