Mỹ hạn chế Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa

Tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 24/8 dẫn lời giới chức Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng nước này từ nhiều tháng nay đã ngăn cản Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất, qua đó hạn chế khả năng triển khai loại vũ khí này trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tên lửa được phóng từ Hệ thống tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) tầm xa của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.

ATACMS (Army Tactical Missile Systems) là hệ thống tên lửa tầm xa có nhiều phiên bản khác nhau, thường mang theo đầu đạn chứa bom chùm hoặc đầu đạn có sức nổ mạnh. Ukraine lần đầu tiên sử dụng loại vũ khí này vào tháng 10/2023.

Theo WSJ, Mỹ đã bàn giao ATACMS đợt mới nhất cho Ukraine vào mùa Xuân năm nay nhưng sau đó không cho phép Kyiv sử dụng hệ thống tên lửa này. WSJ dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nêu rõ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nhấn mạnh phải chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Cũng theo báo trên, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách về chính sách, ông Elbridge Colby, đã xây dựng “cơ chế rà soát” để xem xét đề nghị của Ukraine liên quan đến việc sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ chế tạo, cũng như các loại do châu Âu cung cấp nhưng phụ thuộc vào tình báo hoặc linh kiện của Mỹ.

Trong khi đó, cuộc xung đột ở Ukraine tiếp tục là chủ đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận quốc tế. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 23/8 cho biết đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa về tình hình Ukraine, sau các cuộc họp giữa Tổng thống Trump với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm 18/8.

Cũng trong ngày 23/8, nhà lãnh đạo Nam Phi - quốc gia hiện giữ cương vị Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) - đã điện đàm với ông Zelensky và kêu gọi cần nhanh chóng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine để chấm dứt xung đột.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jan Lipavský kêu gọi châu Âu tăng cường vai trò bảo đảm an ninh khu vực khi ông có bài phát biểu tại Diễn đàn châu Âu Alpbach tại Áo. Ông Lipavský nhấn mạnh châu Âu cần chịu trách nhiệm nhiều hơn bằng cách tăng mạnh đầu tư cho quốc phòng và hành động một cách đoàn kết. Bởi, chỉ khi các nước châu Âu cùng nhau hành động, họ mới có thể ngăn chặn được cuộc xung đột và bảo vệ tương lai của chính mình.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Cộng hòa Séc cũng nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác giữa Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để củng cố an ninh tập thể.