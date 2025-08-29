Nga phóng tên lửa siêu vượt âm 'Dao găm' vào mục tiêu ở Ukraine

Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu quân sự của Ukraine bằng nhiều loại vũ khí, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal phóng từ trên không, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận ngày 28/8.

Máy bay MiG-31 mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch này nhắm vào một số nhà máy vũ khí và sân bay cả Ukraine tuyên bố đã đánh chặn hầu hết các máy bay không người lái và tên lửa Nga đang bay tới, nhưng thừa nhận 13 địa điểm đã bị tấn công, với thiệt hại bổ sung do các mảnh vỡ từ vũ khí bị bắn hạ.

Một trong những cuộc tấn công dường như đã được ghi lại trên camera giám sát. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai tên lửa nhắm trúng cùng một địa điểm ở trung tâm Kyiv. Một số báo cáo xác định địa điểm này là văn phòng của công ty quốc phòng Ukrspecsystems trên phố Zhilyanskaya.

Được thành lập năm 2014, công ty Ukrspecsystems chuyên sản xuất máy bay không người lái, bao gồm cả máy bay tầm xa PD-2, được cho là đã được sử dụng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả Mátxcơva.

Igor Zinkevich, một thành viên hội đồng thành phố Lviv, tuyên bố Nga cũng đã tấn công một nhà máy do công ty quân sự Thổ Nhĩ Kỳ Bayraktar vận hành.

Sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi các đồng minh tăng cường gây áp lực lên Mátxcơva và hỗ trợ Kyiv bằng các phương tiện phòng không.

"Chúng tôi kêu gọi các đối tác ngay lập tức cung cấp cho Ukraine năng lực phòng không bổ sung để bảo vệ không phận Ukraine, năng lực tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga, cũng như các gói viện trợ quân sự bổ sung", Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Bộ này cũng kêu gọi tăng cường áp lực lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả thuế quan, "giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế của Nga và khiến Nga không thể tiếp tục chiến dịch”.