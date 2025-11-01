Nga ngày càng 'gần' Ấn Độ

Moscow đang tăng tốc xuất khẩu năng lượng sang Ấn Độ, trong đó than được xem là mặt hàng chiến lược với mục tiêu đạt 40 triệu tấn vào năm 2035, theo Bộ Năng lượng Nga.

Nga đang đặc biệt đẩy mạnh xuất khẩu than, dầu mỏ và khí đốt nhằm mở rộng hợp tác năng lượng với các nền nước châu Á. Ảnh: Bloomberg.

Nga đang thúc đẩy kế hoạch tăng cường xuất khẩu năng lượng sang Ấn Độ, trong bối cảnh phương Tây tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với lĩnh vực dầu khí của nước này, theo RT.

Ông Sergey Tsivilev, Bộ trưởng Năng lượng Nga khẳng định trong chiến lược mở rộng thị trường năng lượng về phía Nam, Ấn Độ vẫn là một trong những đối tác quan trọng nhất của nước này và một phần lớn dầu mỏ xuất khẩu của Nga đã được chuyển đến quốc gia tỷ dân trong năm 2024.

Song song với dầu mỏ và khí đốt, Nga đang đặc biệt đẩy mạnh xuất khẩu than - lĩnh vực vốn được xem là mũi nhọn chiến lược trong giai đoạn tới.

Ông Tsivilev cho biết Nga đặt mục tiêu tăng khối lượng xuất khẩu than sang Ấn Độ lên 40 triệu tấn vào năm 2035, đồng thời sẵn sàng cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các dự án hiện có và tương lai cho quốc gia Nam Á này.

Theo số liệu của Bộ Năng lượng Nga, năm 2023, nước này đã xuất khẩu 26,2 triệu tấn than sang Ấn Độ, tăng mạnh so với 20 triệu tấn năm 2022. Ấn Độ hiện là khách hàng lớn nhất của Nga trong mảng than luyện kim, trong khi than nhiệt chủ yếu được xuất sang Trung Quốc.

Điều này cho thấy Nga đang phân bổ nguồn than một cách có chiến lược, hướng từng loại sản phẩm đến những thị trường có nhu cầu công nghiệp phù hợp.

Theo ông Tsivilev, 2 nước đang xây dựng thỏa thuận liên chính phủ mới nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển và cung ứng dầu, sản phẩm dầu mỏ qua đường biển, giúp đảm bảo hoạt động xuất khẩu ổn định hơn.

Mục tiêu tăng xuất khẩu than nằm trong chiến lược tổng thể của Nga nhằm mở rộng hợp tác năng lượng với các nền kinh tế châu Á, đặc biệt là Ấn Độ khi quốc gia này đang hướng tới việc nâng tỷ trọng khí đốt trong cơ cấu năng lượng lên 15%.

Tuyên bố của ông Tsivilev được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đồng loạt siết chặt trừng phạt ngành năng lượng Nga. Vào tuần trước, Washington đã áp lệnh lên hai “ông lớn” dầu mỏ Rosneft và Lukoil, những doanh nghiệp đóng vai trò chủ chốt trong việc cung cấp dầu thô cho Ấn Độ và Trung Quốc.

Trước đó, Thứ trưởng Năng lượng Nga Dmitry Islamov cũng nêu rõ việc Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia châu Phi là những thị trường tiềm năng nhất đối với sản phẩm than của họ.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Ấn Độ cũng thể hiện sự thận trọng trước biến động thị trường. Tập đoàn lọc dầu Reliance Industries, nhà nhập khẩu dầu lớn nhất của Ấn Độ cho biết đang đánh giá tác động từ các lệnh trừng phạt mới đối với các nhà cung cấp Nga và sẽ điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu nếu cần thiết để bảo đảm an ninh năng lượng trong nước.

Theo dữ liệu thương mại, xuất khẩu dầu thô của Nga sang Ấn Độ đã tăng hơn 30 lần trong 3 năm qua, đạt khoảng 1,7 triệu thùng/ngày vào năm 2024, so với chỉ 50.000 thùng/ngày năm 2020.