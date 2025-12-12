Nga nêu điều kiện tiên quyết về ngừng bắn ở Ukraine

Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov khẳng định lệnh ngừng bắn chỉ khả thi khi Ukraine rút khỏi Donbas, đồng thời nhấn mạnh vùng này thuộc Nga theo Hiến pháp và là điểm then chốt trong thảo luận hòa bình.

Theo Reuters, Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 12/12 nhấn mạnh lệnh ngừng bắn tại Ukraine chỉ có thể khả thi sau khi lực lượng Kyiv rút khỏi vùng Donbas.

Báo Kommersant của Nga dẫn phát biểu của ông Ushakov trong cuộc trả lời phỏng vấn nêu rõ theo một kế hoạch hòa bình, chỉ lực lượng vệ binh quốc gia Nga được triển khai tại Donbas, trong khi quân đội Nga sẽ không hiện diện tại các khu vực hiện do Ukraine kiểm soát trong vùng này.

Ông nói: “Nếu không thông qua đàm phán thì bằng các biện pháp quân sự, lãnh thổ này sẽ nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga. Mọi thứ khác sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào điều đó.”

Trong khi đó, hãng RIA Novosti đưa tin, Bình luận về đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên quan đến khả năng tổ chức trưng cầu dân ý toàn quốc về các vấn đề lãnh thổ, ông Ushakov khẳng định toàn bộ vùng Donbas là lãnh thổ của Nga theo Hiến pháp Liên bang Nga.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh quy chế của Donbas, bao gồm cả Donetsk và Luhansk, tiếp tục là điểm bế tắc then chốt trong các cuộc thảo luận về giải pháp hòa bình cho Ukraine.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 12/12, Cố vấn Yuri Ushakov cho biết Moskva chưa được xem các đề xuất sửa đổi của Mỹ được đưa ra sau các cuộc đàm phán gần đây với Ukraine, song ám chỉ rằng Nga có thể không hài lòng với một số nội dung trong các đề xuất này.

Phát biểu với báo giới, ông Yuri Ushakov nói: “Chúng tôi chưa thấy các phiên bản sửa đổi của các dự thảo phía Mỹ. Khi chúng tôi xem, có thể sẽ có nhiều điểm chúng tôi không thích, theo cảm nhận của tôi.”

Ông Ushakov cho biết thêm các quan chức châu Âu và Ukraine dự kiến tiến hành các cuộc thảo luận “tích cực” vào cuối tuần này và Điện Kremlin cần chờ xem kết quả cuối cùng.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/12 cho biết Kyiv đã đạt được đồng thuận về các điểm then chốt của một kế hoạch tái thiết hậu chiến trong các cuộc trao đổi với con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner cùng một số quan chức cấp cao khác của Mỹ.

Ông Zelenskyy nói rằng công việc xây dựng một “văn kiện kinh tế” đang được tiến hành và Ukraine “hoàn toàn thống nhất với phía Mỹ".

Mỹ đang tìm cách thành lập một quỹ đầu tư tại Ukraine, tập trung vào các lĩnh vực như kim loại hiếm, coi đây là một trụ cột trong quá trình tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Trong khi đó, Moskva cũng phát tín hiệu quan tâm tới việc thu hút đầu tư nước ngoài, sau khi báo Wall Street Journal đưa tin rằng kế hoạch hòa bình của Washington bao gồm các đề xuất đầu tư vào đất hiếm và năng lượng của Nga.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết không còn “hiểu lầm” nào với Washington liên quan đến Ukraine, song nhấn mạnh rằng Moskva muốn bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng phải bao gồm các bảo đảm an ninh tập thể cho tất cả các bên liên quan.