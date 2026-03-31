Nga, Mỹ lên tiếng về việc chở dầu đến Cuba

Nhà Trắng giải thích quyết định cho tàu chở dầu Nga đến Cuba nhằm mục đích nhân đạo cấp thiết, đồng thời nhấn mạnh không nới lỏng trừng phạt dù tình hình năng lượng tại đây đang rất nghiêm trọng.

Theo đài truyền hình công cộng TRT World (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 31/3, Nhà Trắng đã chính thức lên tiếng làm rõ về việc cho tàu chở dầu của Nga vận chuyển dầu thô đến Cuba. Washington khẳng định đây là một ngoại lệ nhân đạo đơn lẻ, không phải là thay đổi trong hệ thống chính sách trừng phạt hiện hành đối với quốc đảo này.

Lập trường của Mỹ

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt trong cuộc họp báo đã nhấn mạnh rằng: "Không có thay đổi chính thức nào trong chính sách trừng phạt". Theo bà Leavitt, chính quyền Mỹ cho phép con tàu cụ thể này cập cảng Cuba nhằm đáp ứng các nhu cầu nhân đạo cấp thiết tại đây.

Khi được hỏi về khả năng sẽ có thêm các tàu chở dầu khác thực hiện lộ trình tương tự trong tương lai, bà Leavitt khẳng định điều này có thể xảy ra, nhưng mỗi trường hợp sẽ được xem xét và đánh giá hoàn toàn riêng biệt. Washington bảo lưu quyền thu giữ các tàu hướng đến Cuba nhưng cũng có thể miễn trừ tùy theo từng tình huống cụ thể.

Đặc biệt, trước câu hỏi liệu các tàu chở dầu của Nga đã được "bật đèn xanh" để duy trì hoạt động vận chuyển thường xuyên hay chưa, bà Leavitt nêu rõ: "Mỗi trường hợp sẽ được xem xét riêng".

Đối với thông tin Mexico đang xem xét nối lại vận chuyển hàng hóa đến Cuba, phía Mỹ khẳng định chính sách trừng phạt của họ đối với các hoạt động này vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Mỹ đã duy trì lệnh phong tỏa vận chuyển dầu đến Cuba kể từ đầu năm nay. Biện pháp này bao gồm cảnh báo các quốc gia cung cấp nhiên liệu cho Cuba và thực tế đã có trường hợp lực lượng chức năng Mỹ đưa một tàu chở dầu ra khỏi vùng biển Cuba.

Theo báo cáo từ tờ Times, lệnh phong tỏa này đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho hệ thống năng lượng của Cuba, khiến tình trạng mất điện diễn ra hàng ngày, thiếu hụt khí đốt trầm trọng và giá cả tăng vọt, cùng với chất lượng chăm sóc y tế bị suy giảm do thiếu nguồn lực vận hành.

Trong bối cảnh trên, lô hàng vừa cập bến là một tàu chở dầu của Nga mang theo khoảng 730.000 thùng dầu thô. Số lượng này được đánh giá là đủ để cung cấp năng lượng cho Cuba trong vòng vài tuần, giúp giảm bớt áp lực tức thời lên các hệ thống an sinh xã hội.

Phản ứng từ phía Nga

Về phía Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga đã có những thảo luận trước với Mỹ về chuyến hàng viện trợ nhân đạo này. Ông Peskov cho biết Mỹ đồng ý để tàu đi qua dựa trên các thỏa thuận đã đạt được trước đó.

Nga khẳng định họ có trách nhiệm hỗ trợ đối tác trong bối cảnh bị phong tỏa nghiêm trọng. Ông Peskov nhấn mạnh: "Trong điều kiện bị phong tỏa nghiêm ngặt, những người bạn Cuba của chúng ta cần các sản phẩm dầu mỏ và dầu thô. Điều này cần thiết cho hoạt động của các hệ thống hỗ trợ an sinh xã hội như sản xuất điện và cung cấp các dịch vụ y tế".

Bên cạnh vấn đề Cuba, người phát ngôn Điện Kremlin cũng đưa ra các phản hồi về chính sách năng lượng rộng hơn của Nga. Ông Peskov khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho bất kỳ thị trường nào trên thế giới, bao gồm cả châu Âu.

Cụ thể, hợp đồng khí đốt giữa Nga và Serbia - vốn dự kiến hết hạn vào ngày 31/3 - đã chính thức được gia hạn thêm ba tháng theo thông báo từ Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Nga cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với các quốc gia mà họ coi là "thân thiện".