Nga lên tiếng sau tuyên bố thử hạt nhân của ông Trump

Điện Kremlin khẳng định chưa tiến hành thử hạt nhân và không có quốc gia nào làm vậy, nhưng nhấn mạnh Nga sẽ có hành động tương ứng nếu Mỹ phá vỡ lệnh cấm toàn cầu kéo dài hơn ba thập kỷ.

Nga phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong cuộc diễn tập của Lực lượng Hạt nhân được công bố ngày 22/10. Ảnh: Reuters.

Ngày 30/10, Nga phản ứng thận trọng về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép Mỹ nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Do các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác, tôi đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình này sẽ được khởi động ngay lập tức”.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng chưa rõ ông Trump ám chỉ việc thử đầu đạn hạt nhân hay hệ thống vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trả lời báo chí, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow không có thông tin về việc bất kỳ quốc gia nào đang tiến hành thử hạt nhân. Ông khẳng định các cuộc thử nghiệm vũ khí gần đây của Nga, bao gồm tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon, không thể được xem là thử hạt nhân.

“Chúng tôi hy vọng Tổng thống Trump đã nhận được thông tin chính xác. Những vụ thử vừa qua hoàn toàn không phải là thử hạt nhân theo bất kỳ nghĩa nào”, Hãng tin AFP dẫn lời ông Peskov nhấn mạnh.

Trước đó vài ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo Nga đã thử thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik - loại vũ khí mà Điện Kremlin ca ngợi là “độc nhất vô nhị” và đóng vai trò “bảo đảm an ninh quốc gia”.

Trong tuần này, ông Putin tiếp tục công bố việc thử nghiệm thành công ngư lôi hạt nhân Poseidon, có khả năng tạo ra các đợt sóng phóng xạ khổng lồ có sức tàn phá lớn dọc bờ biển.

Nga cho biết chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ Mỹ về việc thay đổi lập trường đối với lệnh cấm thử hạt nhân. Khi được hỏi liệu phát biểu của ông Trump có thể châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới hay không, ông Peskov cho biết: “Không hẳn vậy”.

Dù vậy, Điện Kremlin vẫn nhắc lại cảnh báo của Tổng thống Putin - người đứng đầu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới - rằng: “Nếu ai đó phá vỡ lệnh tạm dừng, Nga sẽ có hành động tương ứng”.

Nga và Mỹ đã cùng ký Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) vào năm 1996, song đến nay cả hai nước đều chưa phê chuẩn. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga và Mỹ hiện sở hữu khoảng 90% tổng số vũ khí hạt nhân toàn cầu, tương đương 11.000 đầu đạn. Trung Quốc được ước tính nắm giữ khoảng 600 đầu đạn hạt nhân.