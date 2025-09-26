Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Nga cáo buộc phương Tây lợi dụng Ukraine để tuyên chiến

  • Thứ sáu, 26/9/2025 09:03 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Phát biểu tại cuộc họp các ngoại trưởng G20 ở Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc NATO vàE U lợi dụng Ukraine để tuyên chiến với Moscow.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố này được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ rõ lập trường cứng rắn hơn với Moscow, ca ngợi nỗ lực quân sự của Ukraine và nói rằng các đồng minh NATO nên bắn hạ máy bay xâm phạm không phận của họ.

"Một ví dụ rõ ràng khác là cuộc khủng hoảng ở Ukraine do phương Tây gây ra, qua đó NATO và EU đã tuyên chiến với Nga và trực tiếp tham gia cuộc chiến này", Ngoại trưởng Nga Lavrov nói.

Ông Lavrov từng đưa ra những nhận xét tương tự trong quá khứ, nhưng việc ông đề cập đến vấn đề này trước các ngoại trưởng G20 tại Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề.

Ông không nhắc đến những bình luận của Tổng thống Trump hồi đầu tuần, thay vào đó, ông lặp lại lập trường của Nga rằng chính hành động của phương Tây đã châm ngòi cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Bình luận về phát biểu của ông Lavrov, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nói: “Những lời xuyên tạc, thông tin sai lệch và tuyên truyền từ Nga về nguyên nhân của cuộc chiến không thể thuyết phục được bất kỳ ai”.

Trong khi đó, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của châu Âu - bà Kaja Kallas - kêu gọi các cường quốc thế giới gây áp lực lên Điện Kremlin.

"Không có dấu hiệu nào cho thấy mục tiêu khuất phục Ukraine của Nga đã thay đổi", bà nói.

Bất chấp những phát ngôn ủng hộ Ukraine thời gian gần đây, ông Trump vẫn chưa áp đặt các lệnh trừng phạt mới nặng nề hơn đối với Nga.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 25/9, giọng điệu của ông Trump về Nga hầu như không thay đổi. Ông bày tỏ sự thất vọng với hành động của lãnh đạo Nga và cho rằng Moscow đang thể hiện kém cỏi trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Lavrov đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ 24/9, và dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 27/9.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/nga-cao-buoc-phuong-tay-loi-dung-ukraine-de-tuyen-chien-post1781335.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

Nga Ukraine Donald Trump Mỹ Liên Hợp Quốc Nga phương Tây Nga Ukraine tuyên chiến Lavrov tuyên bố G20 xung đột Nga Ukraine Nga phương Tây chính trị thế giới

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Sau Ragasa, bao Bualoi lam Philippines te liet hinh anh

Sau Ragasa, bão Bualoi làm Philippines tê liệt

9 phút trước 12:08 26/9/2025

0

Hơn 1,2 triệu người dân Philippines đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ 3 cơn bão lớn nối tiếp nhau. Số người chết được báo cáo đã lên tới 14, trong khi hàng chục nghìn người buộc phải sơ tán khẩn cấp.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý