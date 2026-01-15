Nga cảnh báo Ukraine sắp hết thời gian để chấp nhận hòa bình

Ngày 15/1, Điện Kremlin cho rằng Ukraine đang dần hết lựa chọn để đạt được thỏa thuận chấm dứt gần bốn năm xung đột với Liên bang Nga.

Một khu vực bị Nga tập kích tại Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Tình hình đang xấu đi từng ngày đối với chính quyền Ukraine”. Ông nói thêm rằng dư địa ra quyết định của Ukraine đang hẹp dần.

Ông Peskov nói: “Đã đến lúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định phù hợp”. Phát biểu này cho thấy ông Peskov dường như kêu gọi Ukraine chấp nhận các điều khoản cứng rắn của Nga.

Ông Peskov lưu ý đối thoại với Mỹ vẫn đang tiếp diễn. Ông nói rằng phía châu Âu đã có nhiều cuộc trao đổi với phía Mỹ và điều quan trọng là phía Nga cũng trình bày quan điểm của mình về các cuộc thảo luận này.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người ở thủ đô Kyiv không có nhiệt sưởi ấm giữa nhiệt độ -12 độ C sau nhiều đợt tấn công của Nga nhằm vào lưới điện năng lượng của Ukraine.

Nga bác bỏ các đề xuất của phương Tây và cho biết nước này quyết tâm giành phần còn lại của các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đã tuyên bố là của mình bằng vũ lực nếu ngoại giao thất bại. Nga không thay đổi ý định kiểm soát phần còn lại của miền Đông Ukraine khi thời điểm bốn năm chiến dịch quân sự đặc biệt cận kề.

Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực rộng lớn ở miền Đông và miền Nam Ukraine, coi đây là điều kiện tiên quyết cho lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Zelensky cho biết các nhà đàm phán Ukraine, Mỹ và châu Âu đã nhất trí một khung kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Khung kế hoạch này là bản điều chỉnh từ đề xuất 28 điểm ban đầu do Mỹ đưa ra, vốn thiên về lợi ích của Nga. Điện Kremlin phản đối mọi điều chỉnh.

Nga bác bỏ tuyên bố Anh và Pháp sẽ triển khai binh sĩ tới Ukraine sau một lệnh ngừng bắn với Nga, gọi lực lượng này là những mục tiêu hợp pháp.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng với cả hai bên, khi sau nhiều tháng đàm phán vẫn chưa đạt được đột phá để chấm dứt xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền tại Phòng Bầu dục ngày 14/1, ông Trump nói với hãng thông tấn Reuters rằng Tổng thống Putin đã sẵn sàng khép lại xung đột với Ukraine. Trong khi đó, theo lời ông Trump, Tổng thống Zelensky tỏ ra dè dặt hơn. Nói về người đồng cấp Nga, ông Trump phát biểu: “Tôi nghĩ ông ấy đã sẵn sàng đạt thỏa thuận”. Sau đó, ông nhận định: “Tôi cho rằng Ukraine thì chưa sẵn sàng như vậy”.

Trước câu hỏi vì sao các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt vẫn chưa thể giải quyết được xung đột Nga - Ukraine, Tổng thống Trump chỉ nói một từ: “Zelensky”.

Theo Reuters, quan điểm này trái ngược rõ rệt với lập trường của các đồng minh Mỹ tại châu Âu, vốn lâu nay cho rằng Nga không muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Khi được hỏi vì sao ông cho rằng Tổng thống Zelensky đang làm trì hoãn các cuộc đàm phán, Tổng thống Trump không giải thích thêm, chỉ nói: “Tôi chỉ nghĩ là ông ấy đang gặp khó khăn trong việc tiến đến bước đó”.

Ngày 24/2 sẽ đánh dấu bốn năm kể từ khi Liên bang Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đây là cuộc chiến tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Nhiều người đã thiệt mạng, phần lớn miền Đông Ukraine bị tàn phá và hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa.