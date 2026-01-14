Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nghị sĩ Ukraine kêu gọi ban bố tình trạng khẩn cấp tại Kyiv

  • Thứ tư, 14/1/2026 07:46 (GMT+7)
Chính phủ Ukraine cần ban bố tình trạng khẩn cấp tại Kyiv và các khu vực lân cận từ lâu cùng với một cơ chế quản lý và phân phối nguồn lực chặt chẽ để giải quyết khủng hoảng năng lượng.

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào Kiev, Ukraine ngày 20/12/2024. Ảnh: AA/TTXVN

Ngày 13/1, nghị sĩ Oleksiy Kucherenko, Phó chủ tịch Ủy ban Năng lượng, Nhà ở và Tiện ích công cộng của Quốc hội Ukraine, đã kêu gọi chính quyền nước này ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan tới cuộc khủng hoảng năng lượng tại thủ đô Kyiv.

Theo ông Kucherenko, chính phủ cần ban bố tình trạng khẩn cấp tại Kyiv và các khu vực lân cận từ lâu cùng với một cơ chế quản lý và phân phối nguồn lực chặt chẽ để giải quyết khủng hoảng năng lượng.

Ông Kucherenko cũng cho rằng mô hình quản lý tình trạng khẩn cấp hiện tại không hiệu quả và ông đã thông báo với ông Denys Shmyhal, người được Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất giữ vị trí Bộ trưởng Năng lượng, về sự cần thiết của việc ban bố tình trạng khẩn cấp.

Trước đó cùng ngày, ông Shmyhal thừa nhận rằng Ukraine đang trải qua giai đoạn khủng hoảng năng lượng tồi tệ và những thiệt hại gần đây đối với cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực này là đặc biệt nghiêm trọng.

