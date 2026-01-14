Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ukraine tấn công đầu não sản xuất UAV Nga

  • Thứ tư, 14/1/2026 08:46 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Quân đội Ukraine hôm 13/1 tuyên bố đã tấn công một cơ sở sản xuất máy bay không người lái tại vùng Rostov của Nga.

Một khu vực bị Nga tập kích tại Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong thông báo đăng trên ứng dụng Telegram, phía Ukraine cho rằng việc phá hủy cơ sở này sẽ làm suy giảm năng lực sản xuất máy bay không người lái của Nga, qua đó hạn chế khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Theo thống đốc tỉnh Rostov của Nga, các vụ nổ đã xảy ra ở thành phố Taganrog.

"Lực lượng phòng không của chúng tôi đã đẩy lùi một cuộc tấn công trên không vào Taganrog. Chưa có báo cáo về thương vong dân sự. Thông tin về thiệt hại trên mặt đất đang được xác nhận. Tôi kêu gọi mọi người hãy thận trọng, tuân theo hướng dẫn của các cơ quan phản ứng tình trạng khẩn cấp, tránh ra ngoài và không đến gần cửa sổ".

Các kênh Telegram của Nga cho rằng, nhà máy Atlant Aero, nơi sản xuất linh kiện cho máy bay không người lái và Công ty Máy bay Beriev đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công.

Trước đó, Ukraine cáo buộc Nga tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều thành phố trên khắp Ukraine, được xem là một trong những đợt tấn công lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Các cuộc không kích gây mất điện trên diện rộng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, trong các cuộc tấn công diễn ra trong đêm, Nga đã phóng gần 300 máy bay không người lái cùng 18 tên lửa đạn đạo và 7 tên lửa hành trình, nhằm vào 8 khu vực trên cả nước. Mục tiêu chính là các nhà máy điện và trạm biến áp. Trong thông điệp đăng trên ứng dụng Telegram, ông cáo buộc những cuộc tấn công này tiếp tục nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ 247 máy bay không người lái và 7 tên lửa. Tuy nhiên, tên lửa và máy bay không người lái vẫn gây thiệt hại tại 24 địa điểm khác nhau trên toàn quốc.

Bộ Năng lượng Ukraine thông báo đã áp dụng các biện pháp cắt điện khẩn cấp tại thủ đô Kyiv và các vùng Chernihiv, Odesa, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Donetsk.

Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, DTEK, cho biết một trong các nhà máy nhiệt điện của họ đã bị hư hại nghiêm trọng về thiết bị do các cuộc tấn công.

Tổng thống Zelensky nói rằng các đội cứu hộ và kỹ thuật đang làm việc liên tục để khôi phục hệ thống sưởi và điện, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khi nhiệt độ tại Kyiv có thời điểm xuống tới -16 độ C.

“Điều quan trọng là đội ngũ nhân viên của chúng ta đang làm việc một cách chuyên nghiệp, từng bước khôi phục nguồn cung và duy trì cuộc sống bình thường”, ông Zelensky nói.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cũng đăng tải đoạn video trên Telegram cho thấy các đội sửa chữa đường ống đang làm việc. Ông cho biết hệ thống sưởi đã được khôi phục tại hầu hết các tòa nhà chung cư, song vẫn còn gần 500 căn hộ chưa được cấp nhiệt đầy đủ và vấn đề đang tiếp tục được khắc phục.

