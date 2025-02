Neymar từng dạy Messi đá penalty

"Tôi giúp Messi sút penalty. Một lần, khi đang tập luyện, anh ấy hỏi tôi: 'Cậu đá penalty kiểu gì mà hay vậy?'", Neymar nhớ lại trong buổi trò chuyện trên podcast Podpah.

"Nhờ Neymar, Messi sút penalty tốt hơn, mở đường cho chức vô địch World Cup 2022", Marca viết.

Là một trong những cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện bậc nhất thế giới và sở hữu phong cách đá phạt đền lạnh lùng, Neymar không khỏi bất ngờ trước lời đề nghị từ Messi.

"Tôi kiểu như: ‘Anh điên à? Anh là Messi cơ mà. Tôi làm được thì anh cũng làm được thôi", Neymar nói thêm.

Dù là huyền thoại bóng đá, Messi vẫn lắng nghe và luyện tập theo lời khuyên của Neymar. Tiết lộ của Neymar càng làm nổi bật mối quan hệ đặc biệt giữa hai ngôi sao Nam Mỹ. Cả 2 từng sát cánh tại Barcelona giai đoạn 2013 - 2017 và sau đó tái hợp ở PSG giai đoạn 2021 - 2023.

Trong sự nghiệp, Messi ghi không ít bàn thắng quan trọng từ chấm phạt đền ở World Cup, Champions League, nhưng cũng có những thất bại đáng tiếc. Tuy nhiên, có thể chính những lời khuyên từ Neymar góp phần giúp anh cải thiện sự tự tin và hiệu quả khi thực hiện các cú sút phạt đền, đặc biệt trong giai đoạn sau của sự nghiệp.

Chung kết Copa Ameria 2016, Leo đá hỏng quả phạt đền khiến Argentina thua Chile. Đây là nốt trầm lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế của Messi. Sau đó, anh tuyên bố giã từ đội tuyển. Rất may, M10 trở lại và cùng Argentina vô địch World Cup 2022.

Ở giải đấu trên đất Qatar, Messi đều thực hiện thành công lượt đá của mình khi trận đấu buộc phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút penalty cân não, qua đó giúp "Albiceleste" vượt qua Hà Lan ở tứ kết rồi Pháp ở chung kết.

Trong khi đó, Neymar là một trong những cầu thủ đá penalty tốt nhất từ trước tới nay. Năm 2010, FIFA buộc ban lệnh cấm các cầu thủ thực hiện kiểu đá khựng lại ngay trước khi tiếp xúc với bóng do Neymar sáng tạo nên.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.