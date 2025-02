Messi và Suarez ăn ý đáng kinh ngạc

Hôm 26/2, Messi và Suarez đều ghi bàn giúp Inter Miami thắng 3-1 trước Sporting KC, qua đó điền tên mình vào vòng 16 đội CONCACAF Champions Cup.

Đáng chú ý, Opta chỉ ra pha kiến tạo của Suarez cho Messi là lần thứ 100 bộ đôi này tạo cơ hội ghi bàn cho nhau trong sự nghiệp trên mọi đấu trường. Cụ thể, Messi có 45 lần kiến tạo cho Suarez ghi bàn, trong khi Suarez "dọn cỗ" cho M10 đến 55 lần.

Bộ đôi này góp công lớn giúp Inter Miami giành được cúp Supporters’ Shield lịch sử ở mùa giải trước. Riêng Messi được vinh danh là Cầu thủ hay nhất mùa (MVP).

Người hâm mộ Inter Miami trầm trồ vì độ ăn ý của bộ đôi từng chơi cho Barcelona. Một CĐV lên tiếng: "Suarez trông như không cần nhìn cũng biết Messi đang đứng đâu". Tài khoản khác viết: "Cả hai tỏa sáng làm tôi nhớ đến cái thời hùng mạnh của Barcelona".

Trong năm 2025, Messi có phong độ cao hơn Suarez. Sau 3 trận, siêu sao người Argentina đóng góp vào 4 bàn cho Inter Miami trong năm 2025, bao gồm 2 pha lập công và 2 kiến tạo. Messi tiếp tục là tay săn bàn chủ lực của CLB Mỹ.

Cả hai ngôi sao này hiện chỉ còn hợp đồng với Inter Miami đến hết mùa giải 2025. Trong đội hình của CLB Mỹ này còn có hai cầu thủ từng chơi cho Barcelona là Sergio Busquets và Jordi Alba. Trên ghế HLV, Javier Mascherano cũng từng có nhiều năm chơi bóng tại Camp Nou khi còn thi đấu.

Ở trận đấu kế tiếp, Messi và đồng đội sẽ làm khách trên sân của Houston Dynamo FC ở giải MLS vào ngày 3/3.

