Neymar thắp lại hy vọng dự World Cup 2026

Sau khi không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, Neymar đang nỗ lực chứng minh giá trị bằng màn trình diễn trong buổi đá tập của Santos.

Neymar ghi dấu ấn trên sân tập.

Trong thời gian diễn ra loạt trận FIFA Days tháng 3, Santos tổ chức trận đấu nội bộ giữa đội một và đội U20 tại trung tâm huấn luyện CT Rei Pele. Đây là cơ hội để HLV Cuca rà soát lực lượng trước cuộc chạm trán Remo sắp tới.

Dù không công bố tỷ số chính thức, Neymar vẫn trở thành tâm điểm khi đóng góp 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo, cho thấy dấu hiệu hồi phục tích cực.

Chia sẻ sau buổi tập, Neymar tỏ ra hào hứng khi trở lại sân cỏ. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của những trận đấu nội bộ không chỉ với đội một mà còn với các cầu thủ trẻ.

“Đây là cơ hội quý giá cho tất cả. Tôi từng ở vị trí của họ nên hiểu ý nghĩa của những trận đấu như vậy. Sau thời gian dài không thi đấu, việc lấy lại cảm giác bóng là rất cần thiết”, tiền đạo 34 tuổi cho biết.

Dù vậy, cánh cửa trở lại tuyển Brazil với Neymar vẫn chưa rộng mở. HLV Carlo Ancelotti tiếp tục giữ quan điểm rõ ràng trong việc lựa chọn nhân sự, ưu tiên sự cân bằng và hiệu quả tập thể hơn là danh tiếng cá nhân. Ông khẳng định luôn lắng nghe mọi ý kiến, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ban huấn luyện.

Việc bị gạch tên khỏi đợt tập trung gần nhất đặt Neymar trước áp lực phải nhanh chóng đạt thể trạng tốt nhất nếu muốn góp mặt tại World Cup 2026. Màn trình diễn tích cực tại Santos là tín hiệu đáng mừng, cho thấy ngôi sao này vẫn còn cơ hội trở lại.

