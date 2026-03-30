Nhật Bản cho thấy đẳng cấp trước Scotland

Chiến thắng 1-0 không phản ánh hết thế trận khi Nhật Bản kiểm soát trận đấu và khiến Scotland gần như bế tắc.

Tuyển Nhật Bản ngày càng thi đấu ấn tượng.

Tỷ số tối thiểu thường gợi cảm giác cân bằng. Nhưng với trận đấu hôm 29/3, 1-0 lại là cách biệt… khiêm tốn. Tuyển Nhật Bản không chỉ thắng Scotland, họ kiểm soát trận đấu theo cách khiến đối thủ không tìm ra lối thoát.

Scotland không thiếu chất lượng. Dàn cầu thủ của họ đang chơi bóng tại những giải đấu hàng đầu châu Âu, từ Premier League đến Serie A. Nhưng khi đặt vào một hệ thống thiếu kết nối, những cái tên đó không tạo ra giá trị tương xứng.

Ngược lại, Nhật Bản không phụ thuộc vào cá nhân. Họ vận hành như một tập thể đã được định hình rõ ràng dưới thời HLV Hajime Moriyasu. Đây là điều quan trọng nhất: họ biết mình phải chơi như thế nào.

Ngay từ đầu trận, sự khác biệt lộ rõ. Khi Scotland tổ chức pressing với 4 cầu thủ phía trên, Nhật Bản không hoảng loạn. Hai tiền vệ trung tâm chủ động lùi sâu, kéo giãn lớp pressing và tạo ra phương án thoát bóng đơn giản nhưng hiệu quả.

Các cầu thủ Nhật Bản chơi bóng với tính kỷ luật cao.

Điều đáng nói là không có cầu thủ Scotland theo kèm. Chỉ cần một nhịp xoay người, Nhật Bản vượt qua lớp pressing đầu tiên và đưa bóng lên phía trước. Đây không phải tình huống đơn lẻ, mà lặp lại nhiều lần trong suốt trận đấu.

Khoảng trống ở tuyến giữa lập tức được lấp đầy bởi một trong ba tiền đạo lùi xuống. Đội hình Nhật Bản vì thế luôn giữ được sự cân bằng, dù các vị trí liên tục hoán đổi.

Scotland không có phương án đối phó. Họ pressing, nhưng thiếu sự đồng bộ. Tuyến giữa dâng cao, hàng thủ lại không theo kịp. Khoảng cách giữa các tuyến bị kéo giãn, và đó là điều Nhật Bản tận dụng rất tốt.

Ở hai biên, các wing-back của Nhật Bản dâng cao, kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Khi không gian ở trung lộ mở ra, họ không cần xử lý phức tạp. Chỉ cần đưa bóng vào đúng khu vực, cơ hội sẽ xuất hiện.

Thống kê 7 cú sút trúng đích so với 3 của Scotland phản ánh đúng thế trận. Scotland cầm bóng không ít, nhưng gần như không tạo ra sức ép đáng kể. Những pha tấn công của họ thiếu điểm kết nối và thường kết thúc bằng các đường chuyền dài thiếu chính xác.

Chiến thắng 1-0 trước Scotland mang tới sự tự tin cho Nhật Bản trước World Cup 2026.

Việc thiếu một trung phong đúng nghĩa khiến Scotland không có điểm tựa phía trên. Khi bị dồn ép, họ không thể giữ bóng, cũng không thể triển khai bóng ngắn. Điều đó khiến thế trận càng trở nên rời rạc.

Trong khi đó, Nhật Bản duy trì cường độ ổn định. Họ thay đổi nhân sự nhưng không thay đổi cách chơi. Nhịp độ không giảm, áp lực không giảm. Đây là dấu hiệu của một đội bóng được chuẩn bị kỹ, cả về chiến thuật lẫn thể lực.

Bàn thắng của Junya Ito đến ở cuối trận, nhưng không phải bước ngoặt. Nó chỉ là hệ quả của những gì đã diễn ra trước đó. Nhật Bản tạo ra đủ áp lực để chờ đợi khoảnh khắc quyết định.

Scotland có thể xem đây là một trận giao hữu. Nhưng những vấn đề họ bộc lộ không phải mới. Họ thiếu ý tưởng khi có bóng, thiếu sự liên kết giữa các tuyến và thiếu phương án rõ ràng khi bị gây áp lực.

Ngược lại, Nhật Bản cho thấy một điều quan trọng: sự ổn định. Họ không cần bùng nổ, không cần phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân. Họ chỉ cần chơi đúng với hệ thống đã được xây dựng.

Trong bóng đá hiện đại, đó mới là thứ tạo ra khác biệt. Và trong trận đấu này, Nhật Bản không chỉ thắng Scotland. Họ cho thấy vì sao mình là một trong những đội bóng khó chịu nhất trước thềm World Cup.